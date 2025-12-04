Βρούτσης για την αναβολή του «Ολυμπιακός-Φενέμπαχτσέ»: «Ύψιστη προτεραιότητα η ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τοποθετήθηκε επίσημα για την αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15).

«Η αναβολή έγινε καθαρά για λόγους ασφάλειας, πάντοτε ως Υπουργείο Αθλητισμού θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων» ανέφερε στη NOVA o Ιωάννης Βρούτσης, με αφορμή την απόφαση της Πολιτείας για την αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Παράλληλα ανέφερε πως ο ίδιος δεν βρίσκεται στην Αθήνα αλλά στην Αλεξανδρούπολη, από όπου και ανακοίνωσε την επισκευή και ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου Νίκος Σαμαράς.