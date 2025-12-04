Βρούτσης για την αναβολή του «Ολυμπιακός-Φενέμπαχτσέ»: «Ύψιστη προτεραιότητα η ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Γιάννης Βρούτσης
Φωτογραφία: Intime

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τοποθετήθηκε επίσημα για την αναβολή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Πέμπτης (4/12, 21:15).

«Η αναβολή έγινε καθαρά για λόγους ασφάλειας, πάντοτε ως Υπουργείο Αθλητισμού θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των εμπλεκομένων της αναμέτρησης και των φιλάθλων» ανέφερε στη NOVA o Ιωάννης Βρούτσης, με αφορμή την απόφαση της Πολιτείας για την αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Παράλληλα ανέφερε πως ο ίδιος δεν βρίσκεται στην Αθήνα αλλά στην Αλεξανδρούπολη, από όπου και ανακοίνωσε την επισκευή και ανακαίνιση του κλειστού γυμναστηρίου Νίκος Σαμαράς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:55 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Φραστική αντιπαράθεση Μαγειρία-Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έντονη φραστική επίθεση κατά του παραγωγού Χρήστου Μαγειρία εξαπέλυσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ε...
20:38 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Μέρα με τη μέρα η Δικαιοσύνη στη χώρα μας αποκτά μεγαλύτερο κύρος και μέσα να υπηρετήσει το ρόλο της»

Σαφές μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της Δικαιοσύνης και προστασίας της από πολιτικές παρεμβά...
19:36 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Σπανάκης: Ο νέος Κώδικας είναι «μια μεγάλη αλλαγή υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

Ως «ένα καινοτόμο πλέγμα διατάξεων το οποίο επικαιροποιεί, κωδικοποιεί, εκσυγχρονίζει και απλο...
19:34 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ομιλία Μητσοτάκη στην εκδήλωση «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση»

Δείτε σε απευθείας μετάδοση την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκδήλωση του...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»