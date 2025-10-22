Βουλή: Γκρίνια στη ΝΔ για τον ανεξάρτητο βουλευτή που κάθεται στα «γαλάζια» έδρανα

Μια περίεργη συνήθεια είχε αποκτήσει ο ανεξάρτητος –πρώην «Σπαρτιάτης»– βουλευτής Κωνσταντίνος Φλώρος, επιλέγοντας να κάθεται στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή.

Όπως αναφέρει η στήλη “Θεωρείο” της Καθημερινής, στην αρχή καθόταν πίσω στα ορεινά και σιγά σιγά έφτασε να κάθεται έως τη δεύτερη σειρά ανάμεσα σε βουλευτές της Ν.Δ. Για την επιλογή του διαμαρτυρήθηκαν αρκετοί «γαλάζιοι», καθώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί παρεξήγηση. Το θέμα μεταφέρθηκε στον Μάξιμο Χαρακόπουλο και την επομένη ο ανεξάρτητος βουλευτής μετακινήθηκε σε… ανεξάρτητα έδρανα, που σημαίνει ότι η παρέμβαση έπιασε.