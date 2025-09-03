Βελόπουλος: Το μόνο φιλολαϊκό μέτρο που μπορεί να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι η παραίτησή του

Πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος ζητά εκλογές.

«Αφού έχει ήδη φορτώσει με τεράστια φορολογικά βάρη τους Έλληνες, οι οποίοι στενάζουν από τη φτώχεια, τώρα η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ μιλάει για ελάφρυνση της φορολογίας», τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και προσθέτει:

«Το ελάχιστον που μπορεί να πράξει ο Έλληνας πρωθυπουργός, για να ελαφρύνει όχι μόνον τη φορολογία αλλά και τους Έλληνες, είναι να πάει σε εκλογές. Να σηκωθεί και να φύγει. Για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης πλέον να ανακουφιστεί οριστικά και αμετάκλητα από αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση».

Η ΝΔ ανέχεται την παρουσία των Τούρκων ψαράδων στα 200 μέτρα από τα ελληνικά νησιά με συνέπεια να σκοτώνεται η ελληνική αλιεία

Σε άλλη δήλωσή του ο Κυριάκος Βελόπουλος τονίζει ότι «εδώ και χρόνια καταγγέλλουμε ότι η ΝΔ ανέχεται την παρουσία των Τούρκων ψαράδων στα 200 μέτρα από τα ελληνικά νησιά, με συνέπεια να σκοτώνεται η ελληνική αλιεία. Αλλά ο πρωθυπουργός επιμένει στο καλό κλίμα στο Αιγαίο, με τον φίλο του Ερντογάν, ενώ οι Τούρκοι προκαλούν συνεχώς».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστηρίζει ότι «έτσι, φτάσαμε στο σημείο με τον ενδοτισμό της κυβερνήσεως τα τουρκικά ψαροκάϊκα να κουβαλούν και να πυροβολούν και να ψαρεύουν μέσα στα ελληνικά νησιά» επισημαίνοντας ότι «η Ελληνική Λύση έχει μία πρόταση: Βυθίστε τώρα κάθε τουρκικό ψαροκάϊκο που μπαίνει στα 12 ναυτικά μίλια, ψαρεύει και πυροβολεί τους Έλληνες ψαράδες, ώστε να τελειώνουμε με το θράσος τους».

