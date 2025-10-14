Βελόπουλος στη Βουλή: Νομοσχέδιο-λαιμητόμος που θα διαλύσει οριστικά ό,τι έχει απομείνει από την προστασία της εργασίας

«Πιο αντίθετο και κόντρα τίτλο για το νομοσχέδιο δεν θα μπορούσατε να βρείτε. “Δίκαιη Εργασία για Όλους”. Είναι ένα νομοθέτημα – οδόφραγμα στα δικαιώματα του λαού. Είναι ένα νομοσχέδιο-λαιμητόμος, που θα διαλύσει οριστικά ό,τι έχει απομείνει από την προστασία της εργασίας», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, στη Βουλή, κατά την συζήτηση και ψήφιση του ν/σ του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο-Προστασία στην Πράξη-Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι «το εργατικό δίκαιο κατεδαφίζεται. Τα δικαιώματα σβήνονται σε λίγες σελίδες» και ότι «το εν λόγω ν/σ προωθεί την υποτίμηση της εργασίας, την εντατικοποίηση με εξοντωτικά ωράρια, την αναλωσιμότητα του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος μετατρέπεται σε μια φθηνή μηχανή που χρησιμοποιείται και πετιέται όποτε θέλει το αφεντικό. Επιστρέφουμε στον μεσαίωνα, όπου οι φεουδάρχες είχαν εξουσία πάνω στους κολλήγους. Έτσι τώρα ο εργαζόμενος γίνεται δούλος. Δεν πρόκειται για δίκαιη εργασία, αλλά για την οριστική κατάργησή της».

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, το νομοσχέδιο το οποίο χαρακτήρισε ως «λαιμητόμο», προβλέπει:

ΑΡΘΡΟ 1: Εμπεριέχει την φράση «ευελιξία στην διευθέτηση του χρόνου εργασίας». Τι σημαίνει αυτό; Θα αποφασίζει ο εργαζόμενος πόσες ώρες θα δουλέψει; Όχι. Θα αποφασίζει το αφεντικό αν θα δουλέψει 13 ώρες, 2 ώρες, 7 ώρες.

ΑΡΘΡΟ 4: Υιοθετούνται νομικά τρικ, για να μπορούν οι μεγάλες εταιρείες να παίζουν με το ωράριο των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα ειδοποιούνται 24 ώρες πριν και αν δεν μπορούν η απάντηση θα είναι «πρόβλημά σου». «Αν δεν σου αρέσει πήγαινε σπίτι σου».

ΑΡΘΡΟ 6: Η εκ περιτροπής εργασία παρουσιάζεται ως «ευέλικτη λύση για την επιχείρηση». Στην ουσία όμως θα μετατραπεί σε «νόμιμο τρόπο» για να κόβουν μισθούς από τους εργαζομένους. Εμένα αυτό το ν/σ με συμφέρει για τις επιχειρήσεις μου. Αλλά δεν συμφέρει τους εργαζόμενους. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς κοιτάζουμε το συμφέρον του λαού, όχι το δικό μας.

ΑΡΘΡΟ 7: Ποιος εργαζόμενος θα τολμήσει να πει όχι στον εργοδότη, χωρίς να φοβάται τα αντίποινα; Οι εργοδότες θα πιέζουν τους εργαζομένους να δουλεύουν παραπάνω. Θα πει ο δούλος -γιατί έτσι αντιμετωπίζετε τον εργαζόμενο- στο αφεντικό ότι «όχι, δεν θα δουλέψω;».

ΑΡΘΡΟ 8: Εδώ μιλάμε για θεσμοθέτηση της απλήρωτης υπερωρίας.

ΑΡΘΡΟ 10: Προβλέπεται ότι η άδεια του εργαζομένου μπορεί να κόβεται σε κομμάτια. Στην ουσία όμως ο εργοδότης θα αποφασίζει τι θα γίνει.

ΑΡΘΡΟ 12: Η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε εργαζόμενη γυναίκα, εφ’ όσον η αναδοχή ή υιοθεσία έχει γίνει νόμιμα μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών. Ισχύει και για τα ομόφυλα ζευγάρια;».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος κάλεσε την υπουργό Εργασίας και την κυβέρνηση να δώσουν περισσότερα χρήματα στους εργαζομένους και όχι περισσότερες ώρες εργασίας. Όπως είπε, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μείωσης της φορολογίας στις επιχειρήσεις και της μείωσης του ΦΠΑ. «Επιδοτήστε την εργασία, όχι την ανεργία», δήλωσε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι «αυτό το ν/σ θα οδηγήσει στην αποξένωση, στην απομόνωση του ανθρώπου. Θα είμαστε όλοι μακριά από τα παιδιά μας. Ήδη είμαστε μακριά από τα παιδιά μας και βλέπουμε πλέον 12χρονα να αλληλομαχαιρώνονται. Και αυτό είναι απότοκο της απομάκρυνσης και της αποξένωσης της οικογένειας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει ως κοινωνία», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Τι καταγγέλλουν οι κτηνοτρόφοι; Έχουν εκδηλωθεί κρούσματα ευλογιάς. Δεν τους επιτρέπεται να σφάξουν για 40 ημέρες. Τους λένε να πετούν το γάλα έξω. Ό,τι ψοφίμι υπάρχει να το θάβουν έξω μόνοι τους. Δεν υπάρχει μέριμνα. Ενώ για ό,τι στείλουν για καύση δεν αποζημιώνονται. Από 27/2/2025 τους λένε ότι θα πάρουν αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές της περσινής χρονιάς και ακόμα δεν έχουν πάρει τίποτα. Η Κομισιόν, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η Ένωση Κτηνιάτρων έχουν προτείνει να γίνει εμβολιασμός και δεν εμβολιάζεται κανένα ζώο. Η ΝΔ λέει ότι οι κτηνοτρόφοι παίρνουν αποζημίωση 500 ευρώ/ζώο, ενώ ο μέσος όρος των αποζημιώσεων είναι 160 ευρώ /ζώο. Ντροπή! Ισπανία και Βουλγαρία δίνουν 95 ευρώ/ζώο την πρώτη εβδομάδα συν τις πρόσθετες ενισχύσεις σε διάστημα 2 μηνών. Και έρχεστε τώρα και λέτε ότι είναι ποινικό αδίκημα να εμβολιάζουν παράνομα τα ζώα. Όταν δεν εμβολιάζεις τα ζώα ενώ το επιβάλλει η ΕΕ δεν είναι ποινικό αδίκημα; Όταν καταστρέφεις τους κτηνοτρόφους και ζημιώνεις με 500 εκατ. το ελληνικό Δημόσιο δεν είναι ποινικό αδίκημα;».