Φάμελλος: «Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει – Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δίπλα στον λαό που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον»

«Η θέση μας σήμερα είναι δίπλα στον κόσμο της εργασίας. Σε μια περίοδο, που ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα δουλεύουν περισσότερες ώρες από τον Ευρωπαίο πολίτη, ο μισθός δεν φτάνει. Η ακρίβεια τρώει το εισόδημα των εργαζομένων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε δήλωσή του από την απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

«Σε αυτή την περίοδο ο κ. Μητσοτάκης και η κα Κεραμέως φέρνουν στην Βουλή ένα νομοσχέδιο, που ανοίγει έναν εργασιακό μεσαίωνα με 13 ώρες εργασίας, από τη νύχτα μέχρι τη νύχτα, για να μην μπορεί να ζήσει ο εργαζόμενος και η εργαζόμενη στην Ελλάδα», σημείωσε, επισημαίνοντας πως «ταυτόχρονα, αυξάνονται συνεχώς τα εργατικά δυστυχήματα, γιατί η εντατικοποίηση της εργασίας δημιουργεί ακραίες συνθήκες κινδύνου στην καθημερινότητα των εργαζομένων».

«Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Γιατί οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δικαιούνται ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη Ελλάδα, μια Προοδευτική Ελλάδα. Η θέση μας είναι σήμερα εδώ. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δίπλα στους εργαζόμενους, δίπλα στον λαό της Ελλάδας που αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον», κατέληξε.

