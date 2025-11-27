Βελόπουλος: Οι τιμές των βασικών αγαθών είναι υψηλές γιατί η κυβέρνηση επιτρέπει σε καρτέλ να λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο

«Το νομοσχέδιο που έχετε φέρει, έχει τη φιλοσοφία της μεταβίβασης της ευθύνης στους άλλους. Δηλαδή αποφασίζουμε εμείς, αλλά κανείς δεν είναι υπεύθυνος» τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή, εξαπολύοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης.

«Και θα κάνω μια ερώτηση: Ποια προβλήματα λύθηκαν με τις ανεξάρτητες αρχές; Κανένα. Και το είδαμε αυτό στα Τέμπη με την ΡΑΣ, το είδαμε με την ακριβή ενέργεια και την ΡΑΕ, το είδαμε με την επιτροπή ανταγωνισμού και την ακρίβεια», τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης «Σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και λοιπές διατάξεις».

«ΑΡΘΡΟ 2: Το σύνταγμα προβλέπει 5 ανεξάρτητες αρχές, αλλά οι κυβερνήσεις έχουν δημιουργήσει μέχρι τώρα 40! Το κόστος ξεπερνά το 1 δισ./έτος, καθώς απασχολούν 14.000 εργαζομένους, που έχουν προσληφθεί συχνά χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια και με υψηλούς μισθούς.

ΑΡΘΡΟ 8: Προβλέπει ότι οι διοικητής και οι υποδιοικητές θα διορίζονται από τον υπουργό Ανάπτυξης, που θεσμοθετεί την πολιτική επιρροή στην κορυφή της αρχής.

ΑΡΘΡΟ 47: Προβλέπει αναγραφή της πορείας διαμόρφωσης της τελικής τιμής ενός προϊόντος (αναφορικά με τα νωπά προϊόντα) στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου», είπε ο κ. Βελόπουλος.

Όπως υπογράμμισε, «ο Έλληνας πληρώνει ακριβά βασικά αγαθά, όχι επειδή δεν βλέπει στοιχεία τιμολόγησης, αλλά επειδή η κυβέρνηση επιτρέπει στα καρτέλ και τους μεσάζοντες μέσω των ανεξάρτητων αρχών να λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο».

Εξήγησε ότι τα προϊόντα είναι ακριβά γιατί οι «τριγωνικές συναλλαγές βοηθούν στην φοροαποφυγή των καρτέλ. Οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ έχουν εταιρείες μέσω των οποίων αγοράζουν τα προϊόντα. Ένα σούπερ μάρκετ λέει ότι το καθαρό κέρδος μου είναι 1,88 και δεν μπορώ να το μειώσω. Δεν λέει όμως ότι ταυτόχρονα τα προϊόντα του τα αγοράζει από μια δικά του εταιρεία. Αυτές είναι οι τριγωνικές συναλλαγές».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε ότι «για το ακριβό προϊόν» φταίει και «η ακριβή ενέργεια», για την οποία ευθύνεται «το χρηματιστήριο ενέργειας, που κάνατε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια γιατί «έχει έσοδα και μπορεί έτσι να δίνει επιδόματα».

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για ψέματα, δηλώνοντας ότι δεν πήρε πίσω τα κλεμμένα αλλά ούτε τιμώρησε τους ενόχους. «Όλα είναι ψέματα. Και το ζήτημα είναι ότι δεν είστε μόνον εθισμένοι στο ψέμα και τη συγκάλυψη, αλλά πετύχατε και το ακατόρθωτο: Έχετε εθίσει στην κλεψιά και τις γαλάζιες ακρίδες σας. Πετύχατε να τους εθίσετε στον δήθεν τζόγο, για να ξεπλένουν τα κλεμμένα. Έτσι όμως δεν λειτουργούν οι κυβερνήσεις, αλλά οι μαφίες και οι εγκληματικές οργανώσεις», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας την κριτική του, ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε πως η κυβέρνηση έκανε «τους Έλληνες να χάσουν την εθνική αξιοπρέπειά τους» και ότι «αν η Ελλάδα είχε εθνική αξιοπρέπεια, εθνική κυριαρχία και πατριωτική κυβέρνηση, δεν θα έπρεπε να δεχθεί να μετάσχει σε συζητήσεις, πριν λυθεί το Κυπριακό». Τέλος, δήλωσε ότι το κόμμα του παλεύει «για μια Ελλάδα που θα ανήκει στους Έλληνες. Για μια Ελλάδα που να αξίζει στους Έλληνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ