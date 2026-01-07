Βαρουφάκης: «Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s» – Η πρώτη αντίδραση μετά την προκαταρκτική έρευνα

  • Ο Γιάνης Βαρουφάκης αντέδρασε μέσω social media στην προκαταρκτική έρευνα που ξεκίνησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, δηλώνοντας: «Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε».
  • Νωρίτερα, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 υποστήριξε ότι «επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν».
  • Ο κ. Βαρουφάκης χαρακτήρισε «Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία», τονίζοντας ότι οι νέοι εκτιμούν τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για τα ναρκωτικά που θα εξανέμιζαν τα κέρδη των ναρκο-μαφιών.
Enikos Newsroom

πολιτική

Βαρουφάκης

Μέσω social media ήρθε η πρώτη αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη, μετά την γνωστοποίηση της είδησης ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ξεκινά προκαταρκτική έρευνα μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής του ΜέΡΑ25 για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

«Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s. Δεν θα τους αφήσουμε», γράφει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία»

Νωρίτερα, ο κ. Βαρουφάκης ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους».

Αναλυτικά, ο γγ του ΜέΡΑ25 έγραψε τα εξής:

«Υποκρισία: Το όπιο με το οποίο Αδώνιδες και Χρυσοχοΐδηδες κατευνάζουν λαό και νεολαία Στην χώρα που τα ναρκωτικά κάνουν θραύση, οι ναρκο-έμποροι επιχειρούν ανενόχλητοι και το κράτος τους πριμοδοτεί (ακούσια ή και ενίοτε εκούσια), επιστρατεύτηκαν οι Αδώνιδες, οι Χρυσοχοΐδηδες και η Οργουελιανή Ομάδας Ψέματος & Συκοφάντησης για να με δαιμονοποιήσουν επειδή τόλμησα να απαντήσω ειλικρινά σε νέους ανθρώπους. Οι νέοι όμως άνθρωποι άκουσαν εκείνο που έπρεπε, εκτιμώντας την μη συμμόρφωση του ΜέΡΑ25 στον καθωσπρεπισμό που περιβάλει τις μαφίες που μας κυβερνούν. Με άκουσαν να τους μιλώ για το μείζον πρόβλημα που είναι η εξάρτηση, την οποία εγγυάται το κράτος καταστολής των Αδώνιδων και των Χρυσοχοΐδηδων που, όσο πιο πολύ φυλακίζει χρήστες, τόσο πιο ψηλά στέλνει τις τιμές των ουσιών και τόσο μεγαλύτερα κέρδη εξασφαλίζει στις ναρκο-μαφίες. Οι νέοι άνθρωποι ευτυχώς εκτιμούν την ειλικρίνειά μας και τις πολιτικές του ΜέΡΑ25 για το μέγα θέμα των ναρκωτικών – πάγιες πολιτικές που αποτελούν εφιάλτη για τις ναρκο-μαφίες καθώς θα εξανέμιζαν τα κέρδή τους. Και, ναι, οι νέοι άνθρωποι περιφρονούν τους υποκριτές που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους ότι διεξάγουν «πόλεμο» εναντίον των ναρκωτικών την ώρα που οι πολιτικές τους κρατούν την νεολαία δέσμια των ναρκο-εμπόρων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Σε μια χώρα που η χρεοκοπία των πολλών συγκαλύπτεται από το fake Greek success story, είναι λογικό η υποκρισία και το ψέμα να μεσουρανούν και το πολιτικό προσωπικό να επιδίδεται σε μανιασμένη δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται. Το ΜέΡΑ25 τους κάθεται στο λαιμό επειδή αντιστέκεται χωρίς να λογαριάζει το “πολιτικό κόστος”. Να το συνηθίσουν. Έτσι θα συνεχίσουμε».

