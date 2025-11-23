Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για τη βαρύτατη κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου που ακουμπά και πάλι την αυλή του;

«Η κυριακάτικη ανάρτηση για να έχει χαρακτήρα λογοδοσίας στους πολίτες -όπως γράφει ο κ. Μητσοτάκης-, θα πρέπει να έχει και αυτοκριτική, λέξη άγνωστη για τον ίδιον και την κυβέρνηση», σχολιάζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφέρει ότι «ο πρωθυπουργός σήμερα παρουσίασε ως επιτυχία την παράταση κατά πέντε μήνες του προγράμματος ‘Σπίτι μου 2′, ενώ η αποτυχία απορρόφησης του 35% των κονδυλίων λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος που προκάλεσε η εκτίναξη των τιμών, είναι ξεκάθαρη ομολογία αποτυχίας της στεγαστικής πολιτικής της κυβέρνησης».

Σχολιάζει επιπλέον ότι ο πρωθυπουργός «πανηγυρίζει για τον δήθεν αναπτυξιακό προϋπολογισμό αποκρύπτοντας τα στοιχεία, του που καταδεικνύουν γλαφυρά τη συνέχιση της φορο-επιδρομής μέσω της ακρίβειας και των έμμεσων φόρων σε μεσαία και χαμηλά εισοδήματα».

Τονίζει δε ότι «αποσιώπησε πως οι ονομαστικές αυξήσεις στις συντάξεις υπολείπονται τουλάχιστον κατά 2/3 της αύξησης στον σωρευτικό πληθωρισμό τροφίμων που επιφύλαξε στους καταναλωτές η κυβέρνησή του».

«Για την τέταρτη στη σειρά αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους επαγγελματίες που φέρνει από 1-1-2026 η κυβέρνηση του ούτε λόγος», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «συνεχίζει τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας με απόκρυψη των σκληρών μέτρων επιβάρυνσης, που επιλέγει η κυβέρνηση στραγγαλίζοντας τη μεσαία τάξη».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «κυρίως όμως κάνει εντύπωση η σιωπή του, την ώρα που μιλά για ‘Δικαιοσύνη’, για τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών». Αυτό διότι, όπως αναφέρει: «Εδώ και δύο μέρες έχει αποκαλυφθεί από συγκεκριμένη μαρτυρία στη δίκη των υποκλοπών ότι χειραγωγήθηκε η Εξεταστική Επιτροπή του 2022 με τους μάρτυρες να παίρνουν σημειώματα με τις ερωτήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και επιπλέον ότι οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονταν προκαταβολικά για τις ‘αιφνιδιαστικούς’ ελέγχους στα σπίτια τους από την Ελληνική Αστυνομία. Συγκεκριμένος μάρτυρας δήλωσε ότι τον διαβεβαίωναν πως ‘όσο είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβάται τίποτα’».

Κατόπιν των παραπάνω ο κ. Τσουκαλάς ρωτά: «Ο πρωθυπουργός δεν έχει τίποτα να πει για τη βαρύτατη αυτή κακοποίηση των θεσμών και του κράτους δικαίου που ακουμπά και πάλι την αυλή του;»

Ακόμη ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά «τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας για ‘θανάτους που προκαλεί ένα “έθιμο” που κυριολεκτικά σκοτώνει’;». Ρωτά ειδικότερα: «‘Θανάτους’ είχαμε στα Βορίζια ή ανθρωποκτονίες; Υπάρχουν ‘εθιμικές ανθρωποκτονίες’ κατά τον κ. Μητσοτάκη; Ως τέτοιες αντιλήφθηκε τη δράση εγκληματικών ομάδων στα Βορίζια; Δεν άκουσε τι δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός του Μιχάλης Χρυσοχοΐδης;».