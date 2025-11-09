Τσουκαλάς: Λαϊκισμός είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της και την ίδια στιγμή να λες με θράσος πως οι τιμές αποκλιμακώνονται

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να απαντήσει στρίβοντας… διά του αρραβώνος», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του προ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «δεν απάντησε στα ερωτήματά μας για την απουσία του πρωθυπουργού από τη Βουλή και το Συνέδριο της ΚΕΔΕ αλλά κατά την προσφιλή του μέθοδο ‘πέταξε τη μπάλα στην εξέδρα’». Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολιάζει απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι λαϊκισμός είναι «να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της, και την ίδια στιγμή με θράσος να λες πως οι τιμές αποκλιμακώνονται».

«Λαϊκισμός είναι», συνεχίζει, «μετά τη μεγαλύτερη φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών μέσω της έμμεσης φορολογίας, να ισχυρίζεσαι πως μειώνεις φόρους. Λαϊκισμός είναι την ίδια στιγμή που παίρνεις καθυστερημένα πρωτοβουλίες για την οπλοκατοχή, να εμφανίζεται ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας ως κήρυκας της οπλοχρησίας».

«Σας αφήνουμε στο ψέμα και την υποκρισία σας», αναφέρει καταληκτικά ο Κώστας Τσουκαλάς.