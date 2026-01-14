Τσιάρας για μπλόκα: «Η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια διαλόγου – Η κοινωνία δεν μπορεί να ταλαιπωρείται άλλο»

Τη βούληση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα χρόνια προβλήματα που έχουν ανακύψει με την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, επαναβεβαίωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά τη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων.

Όπως τόνισε, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων και ειδικότερα η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ένα θέμα που ταλανίζει εδώ και χρόνια τον αγροτικό κόσμο.

«Το κύριο θέμα της συζήτησης ήταν η αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που έχουν προκύψει τελευταία σχετικά με την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, αλλά και συνολικά παθογένειες που υπάρχουν στον ελληνικό αγροτικό κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα έχει ήδη προβλεφθεί λύση, όταν δεν είναι δυνατή η ανεύρεση ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ, μέσω υπεύθυνης δήλωσης του παραγωγού. «Εκεί που υπήρχε αδυναμία να ανευρεθεί ο ΑΤΑΚ ή το ΚΑΕΚ, μπορεί να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, ώστε ο παραγωγός, εφόσον αποδεικνύεται η πραγματική παραγωγή μέσα από άλλες διαδικασίες, να λαμβάνει τις επιδοτήσεις που δικαιούται», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόοδος του Κτηματολογίου δίνει πλέον τη δυνατότητα σε περισσότερους αγρότες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των αγροτεμαχίων τους, ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σοβαρός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων. «Υπάρχει μια σημαντική και σοβαρή συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο καταβάλλονται οι ευρωπαϊκοί πόροι και οι επιδοτήσεις», δήλωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για τη σύσταση ομάδας εργασίας μεταξύ ΑΑΔΕ και εκπροσώπων των αγροτών, με στόχο την επίλυση των επιμέρους προβλημάτων, αλλά και για την παροχή παρατάσεων όπου απαιτείται.

«Θα υπάρξει κάθε δυνατή βοήθεια, αφενός με τη σύσταση ομάδας εργασίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και των εκπροσώπων των αγροτών και αφετέρου, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες που αφορούν είτε το πρόγραμμα “Μίδας” της ΑΑΔΕ είτε το Κτηματολόγιο, να υπάρξει παράταση στη θετική αυτή ρύθμιση για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα», υπογράμμισε.

«Η κυβέρνηση είναι στο πλευρό των αγροτών. Επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα ή παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν. Θέλουμε να στηρίξουμε όλους τους Έλληνες παραγωγούς» τόνισε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι το ζήτημα του ΑΤΑΚ δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα, ωστόσο χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη υποχρέωση ως ένα βάρος που «κουβαλούσε» ο αγροτικός κόσμος εδώ και χρόνια. «Ο ΑΤΑΚ ως υποχρέωση στη δήλωση ΟΣΔΕ είχε θεσπιστεί από το 2017. Είναι ένα ζήτημα που έρχεται από το πολύ μακρινό παρελθόν και η κυβέρνηση επιχειρεί να το λύσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, πάντα με γνώμονα τη διαφάνεια και την ενίσχυση των πραγματικών παραγωγών», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των μπλόκων, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια διαλόγου, επισημαίνοντας πως η παρατεταμένη κατάσταση προκαλεί σοβαρές συνέπειες στην οικονομία. «Η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει να ταλαιπωρείται. Αναγνωρίζουμε ότι τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι υπαρκτά, αλλά δεν μπορεί κανείς να αγνοεί τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία», τόνισε.

Αναφερόμενος στις προσκλήσεις του Πρωθυπουργού προς τους εκπροσώπους των αγροτών, σημείωσε ότι η μη ανταπόκριση εκθέτει όσους αρνούνται τον διάλογο. «Όταν ο πρωθυπουργός έχει απευθύνει δύο προσκλήσεις και δεν υπάρχει ανταπόκριση χωρίς αιτιολόγηση, αυτό εκθέτει τους ίδιους και οφείλουν να το εξηγήσουν στην ελληνική κοινωνία», είπε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πρόθεση παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. «Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ζωντανό και όρθιο τον ελληνικό πρωτογενή τομέα, μέσα από επιλογές που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητά του», κατέληξε.