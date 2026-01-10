Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει την επίθεση κατά του βουλευτή του Ιλχάν Αχμέτ

Σύνοψη από το

  • Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει απερίφραστα «τη στοχευμένη επίθεση που δέχθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ, με αφορμή την παρουσία του σε θρησκευτική ορκωμοσία Μουφτή».
  • Το κόμμα τονίζει ότι «τόσο το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής όσο και η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζουν ως νόμιμους Μουφτήδες αποκλειστικά και μόνο εκείνους, που επιλέγονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο από το Ελληνικό Κράτος».
  • Η παρουσία του Βουλευτή Ροδόπης πραγματοποιήθηκε «απολύτως εντός του θεσμικού πλαισίου, με σεβασμό στη νομιμότητα, στους θεσμούς και στο Σύνταγμα». Το ΠΑΣΟΚ «στηρίζει τον Βουλευτή του και υπερασπίζεται χωρίς αστερίσκους τη νομιμότητα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Ιλχάν Αχμέτ

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής καταδικάζει απερίφραστα «τη στοχευμένη επίθεση που δέχθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης, Τομεάρχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κινήματος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Δικαιωμάτων της Βουλής, Ιλχάν Αχμέτ, με αφορμή την παρουσία του σε θρησκευτική ορκωμοσία Μουφτή».

Όπως σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη σχετική ανακοίνωση του, «θεωρούμε απαραίτητο να ξεκαθαριστεί με απόλυτη σαφήνεια ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής όσο και η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζουν ως νόμιμους Μουφτήδες αποκλειστικά και μόνο εκείνους, που επιλέγονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο από το Ελληνικό Κράτος».

Τονίζει δε ότι «η παρουσία του Βουλευτή Ροδόπης πραγματοποιήθηκε απολύτως εντός του θεσμικού πλαισίου, με σεβασμό στη νομιμότητα, στους θεσμούς και στο Σύνταγμα, χωρίς καμία απολύτως απόκλιση από τις πάγιες και ξεκάθαρες θέσεις του Κινήματος».

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής υπογραμμίζει ότι «στηρίζει τον Βουλευτή του και υπερασπίζεται χωρίς αστερίσκους τη νομιμότητα, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου». «Είναι το κόμμα που έχει έμπρακτα αποδείξει την προσήλωσή του στην εφαρμογή των διεθνών συνθηκών και στην ισότητα όλων των Ελλήνων Πολιτών χωρίς θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις», προσθέτει.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη βλάβη στο συκώτι μέσα σε έναν μήνα; Η αποτοξίνωση του Dry January

Ο RSV απειλεί τους ηλικιωμένους-Νέα δεδομένα για τον εμβολιασμό

Πολεοδομίες: Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου – Ο ρόλος του Κτηματολογίου

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Τι εξετάζεται για το 2026

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:29 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Άγριο επεισόδιο on air: Η Τζάκρη μίλησε περί «αλητείας της ΝΔ» για την Καρυστιανού – Έφυγε από το στούντιο ο Λαζαρίδης

Άγρια κόντρα είχε στον τηλεοπτικό «αέρα» του OPEN η βουλευτής και στέλεχος του Κινήματος Δημοκ...
11:14 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Παρατείνονται οι θητείες των Αρχηγών σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (Κ...
10:45 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το βίντεο με… ΑΙ για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ – «Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα»

Με ένα video ΑΙ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10...
10:32 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Θανάσης Κοντογεώργης: Θετικό βήμα ο διάλογος με τους αγρότες – Τι είπε για τη συμφωνία Mercosur

Θετικό βήμα χαρακτήρισε την επικείμενη συνάντηση κυβέρνησης και αγροτών την Τρίτη ο κυβερνητικ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι