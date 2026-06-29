Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Καναδό πρωθυπουργό – Κεντρικό θέμα συζήτησης η επικείμενη Σύνοδος του ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές διμερούς συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα (7-8 Ιουλίου).

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Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης, Βρυξέλλες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.
  • Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας.
  • Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) στην Άγκυρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι προοπτικές της διμερούς συνεργασίας, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ (7-8 Ιουλίου) στην ‘Αγκυρα.

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