ΣΥΡΙΖΑ: Λιγότεροι πανηγυρισμοί, περισσότερη πραγματικότητα κ. Μητσοτάκη

«Για ακόμη μία Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης χρειάστηκε χιλιάδες λέξεις για να περιγράψει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που ζουν οι πολίτες. Μέσα σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο όμως, παραδέχεται ότι η ακρίβεια γεμίζει τα κρατικά ταμεία με πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ και ζητά από την Ευρώπη άδεια για να επιστρέψει ένα μέρος τους στους πολίτες» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι χρειάζονται λιγότεροι πανηγυρισμοί και περισσότερη πραγματικότητα.

«Αυτό που εξακολουθεί να αρνείται είναι αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει καθαρά: μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και ουσιαστική παρέμβαση στα υπερβολικά περιθώρια κέρδους στη διύλιση. Πανηγυρίζει, επίσης, για τις 120 δόσεις και την «προστασία» από τους servicers όταν μετά από επτά χρόνια ΝΔ το μόνο που κατάφερε είναι η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους. Τώρα θυμήθηκε την ανάγκη προστασίας των οφειλετών από ένα σύστημα που η ίδια διαμόρφωσε» τονίζει η Κουμουνδούρου.

«Αυτή την Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του»

«Η δική μας κατεύθυνση είναι καθαρή: κατάργηση του «Ηρακλή», ουσιαστικές και βιώσιμες ρυθμίσεις και ΕΦΚΑ εθνικός επενδυτής. Ένας ισχυρός δημόσιος θεσμός που μπορεί να αποκτήσει χαρτοφυλάκια δανείων, να διασφαλίσει βιώσιμες ρυθμίσεις, να προστατεύσει κατοικίες και να δημιουργήσει μεγάλο απόθεμα κοινωνικής στέγης.

Επιπλέον, βαφτίζει «ολοκλήρωση» του Ταμείου Ανάκαμψης την υποβολή αιτημάτων πληρωμής. Η αλήθεια είναι απλή: 11,3 δισ. ευρώ δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και τα σχετικά αιτήματα αξιολογούνται από την Κομισιόν.

Και επειδή ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη συμφωνία με τη Βουλγαρία, ας απαντήσει πρώτα στον Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεο, ο οποίος δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε ούτε ρωτήθηκε και ζητά να πάρει πίσω την υπογραφή του. Γιατί επιστρέφουν μόλις 48 κειμήλια και κανένα χειρόγραφο, ενώ η Ελλάδα παραδίδει ήδη τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ; Και τι εξασφάλισε η κυβέρνηση για τα εκατοντάδες κειμήλια που παραμένουν στη Βουλγαρία;» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Οι Έλληνες πολίτες ζουν την σκληρή πραγματικότητα με το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του».