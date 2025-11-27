ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στο δρόμο της εξυπηρέτησης συμφερόντων τρίτων

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους δήμους.

«Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο επιβεβαιώθηκε ένα ακόμη θεσμικό κυβερνητικό πλήγμα εναντίον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους δήμους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κοινωνικά απαξιωμένη και πολιτικά αποδυναμωμένη, επιμένει στο δρόμο της εξυπηρέτησης συμφερόντων τρίτων. Στο δρόμο των ιδιωτικοποιήσεων και της εκχώρησης του ελεγκτικού ρόλου του Δημοσίου, καθώς ήδη διάφοροι πρόθυμοι συζητούν για την «ανάγκη» εξεύρεσης εξωτερικών συνεργατών για το πολεοδομικό έργο» τονίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υπογραμμίζουν, «αντί να ενισχυθούν οι υπηρεσίες δόμησης των δήμων με προσωπικό, πόρους και μέσα, αποφασίζεται ο κατακερματισμός τους και οι προσχηματικές παρεμβάσεις που στερούν από τους δήμους ένα κρίσιμο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού. Τα συμφέροντα των δημοτών και πάλι σε δεύτερη μοίρα από την κυβέρνηση της ΝΔ, των «γαλάζιων ακρίδων», των «Φραπέδων», των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών».

«Αυτή είναι η κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι θα φέρει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στις Πολεοδομίες. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, αυτή είναι η αποκέντρωση. Τα σχέδιά της πρέπει να αποτραπούν και αυτό μπορεί να το πετύχει μια μεγάλη Προοδευτική Συμμαχία, η Προοδευτική Ελλάδα», καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.