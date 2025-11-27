ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στο δρόμο της εξυπηρέτησης συμφερόντων τρίτων

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους δήμους.

«Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο επιβεβαιώθηκε ένα ακόμη θεσμικό κυβερνητικό πλήγμα εναντίον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την αφαίρεση των  Πολεοδομιών από τους δήμους. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κοινωνικά απαξιωμένη και πολιτικά αποδυναμωμένη, επιμένει στο δρόμο της εξυπηρέτησης συμφερόντων τρίτων. Στο δρόμο των ιδιωτικοποιήσεων και της  εκχώρησης του ελεγκτικού ρόλου του Δημοσίου, καθώς ήδη διάφοροι πρόθυμοι συζητούν για την «ανάγκη» εξεύρεσης εξωτερικών συνεργατών για το πολεοδομικό έργο» τονίζουν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως υπογραμμίζουν, «αντί να ενισχυθούν οι υπηρεσίες δόμησης των δήμων με προσωπικό, πόρους και μέσα, αποφασίζεται ο κατακερματισμός τους και οι προσχηματικές παρεμβάσεις που στερούν από τους δήμους ένα κρίσιμο εργαλείο πολεοδομικού σχεδιασμού. Τα συμφέροντα των δημοτών και πάλι σε δεύτερη μοίρα από την κυβέρνηση της ΝΔ, των «γαλάζιων ακρίδων», των «Φραπέδων», των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών».

«Αυτή είναι η κυβέρνηση που ισχυρίζεται ότι θα φέρει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στις Πολεοδομίες. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος, αυτή είναι η αποκέντρωση. Τα σχέδιά της πρέπει να αποτραπούν και αυτό μπορεί να το πετύχει μια μεγάλη Προοδευτική Συμμαχία, η Προοδευτική Ελλάδα», καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι πληρωμές της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης – Ποιοι μένουν, τι αλλάζει από το 2026

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Έγινε η «χρυσή» κλήρωση – Ποιοι θα πάρουν 1.000 ευρώ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:25 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Παρασκευή

Στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο στις 11 το πρωί θα ...
18:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Χάρης Δούκας για Πολεοδομίες: «Όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους – Ανεπιθύμητος ο χριστουγεννιάτικος μποναμάς»

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την αφαίρεση των Πολεοδομιών από τους δήμους εξαπέλυσε ο Δήμαρχος...
18:38 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κόντρα Ανδρουλάκη-Θεοδωρικάκου για τον «Φραπέ»: «Είναι κουμπάρος του Μητσοτάκη» – «Να ζητήσετε συγγνώμη για το ψέμα σας»

Κόντρα ξέσπασε στη Βουλή ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη και τον υπουργό...
18:30 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κουντουρά: Ζήτησε από την Κομισιόν 8 ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ατόμων με αναπηρία

Οκτώ προτάσεις για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ κατέθεσε στην Κομι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»