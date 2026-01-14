ΣΥΡΙΖΑ: Η εθνική άμυνα δεν προσφέρεται για προσωπική προβολή και μικροκομματική αξιοποίηση

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση της ΝΔ ότι χρησιμοποιεί τα οπλικά συστήματα των Ενόπλων Δυνάμεων ως «σκηνικό για κομματικά σόου και επικοινωνιακές φιέστες». Τονίζει πως «η εθνική άμυνα δεν προσφέρεται ούτε για προσωπική προβολή ούτε για μικροκομματική αξιοποίηση».
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί καθαρές απαντήσεις για τις αυξανόμενες παραιτήσεις στελεχών από τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ επισημαίνει ότι η σιωπή δεν αποτελεί λύση και πλήττει την επάρκεια των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Όπως αναφέρει, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στις στρατιωτικές σχολές. «Καταγράφονται σημαντικά κενά, είτε επειδή ολοένα και λιγότεροι νέοι και νέες τις δηλώνουν, είτε επειδή όσοι εισάγονται παραιτούνται στη συνέχεια».
«Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα οπλικά συστήματα και τα μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία έχουν πληρωθεί από το υστέρημα του ελληνικού λαού, ως σκηνικό για κομματικά σόου και επικοινωνιακές φιέστες» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Η εθνική άμυνα και η αποτρεπτική ισχύς της χώρας δεν προσφέρονται ούτε για προσωπική προβολή ούτε για μικροκομματική αξιοποίηση. Τέτοιες πρακτικές δεν ενισχύουν το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και, σε κάθε περίπτωση, δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα και τη θεσμική ευθύνη που επιβάλλουν οι καιροί.

Αντί για φιέστες, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις για ένα ζήτημα που αποσιωπάται συστηματικά: τις αυξανόμενες παραιτήσεις στελεχών από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που έμπειρα και εκπαιδευμένα στελέχη επιλέγουν να αποχωρήσουν; Ποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί για τη βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας, της οικονομικής τους κατάστασης και της επαγγελματικής τους προοπτικής; Η σιωπή δεν αποτελεί λύση, ούτε μπορεί να αποκρύψει ένα πρόβλημα που πλήττει ευθέως τη λειτουργική επάρκεια των Ενόπλων Δυνάμεων» σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Την ίδια στιγμή που ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας επενδύουν σε επικοινωνιακά σόου, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στις στρατιωτικές σχολές. Καταγράφονται σημαντικά κενά, είτε επειδή ολοένα και λιγότεροι νέοι και νέες τις δηλώνουν, είτε επειδή όσοι εισάγονται παραιτούνται στη συνέχεια. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε συγκυριακό. Αντανακλά τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν, τις περιορισμένες προοπτικές που προσφέρονται και το μήνυμα που εκπέμπει συνολικά η Πολιτεία προς τη νέα γενιά.

Αν η κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά για την ισχύ και την αξιοπιστία των Ενόπλων Δυνάμεων, οφείλει να εγκαταλείψει τις επικοινωνιακές επιδείξεις και να στραφεί στην ουσία: στο ανθρώπινο δυναμικό, στην εκπαίδευση, στην επαρκή στελέχωση και στις συνθήκες υπηρεσίας. Εκεί κρίνεται η άμυνα της χώρας και όχι στα τηλεοπτικά πλάνα. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πραγματικός πολλαπλασιαστής ισχύος».

 

12:26 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

