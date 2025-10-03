ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο

«Ο κ. Μυλωνάκης οδηγείται στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν έχει άλλη διέξοδο, γιατί τον βάζουν στο κάδρο χείλη της πλειοψηφίας και συγκεκριμένα ο νυν βουλευτής Χρ. Μπουκώρος και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μ. Σαλμάς», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

Όπως επισημαίνουν από την Κουμουνδούρου, «είναι η πάγια τακτική του Μεγάρου Μαξίμου για τη διαχείριση σκανδάλων, όταν αποκαλύπτεται ότι ο πυρήνας του επιτελικού κράτους και γνώριζε και καθοδηγούσε, να είναι κάποιος συνεργάτης του Πρωθυπουργού που θυσιάζεται προκειμένου να μένει στο απυρόβλητο ο κ. Μητσοτάκης».

«Αυτό δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της ΝΔ, δεν είναι μια πράξη αλτρουισμού όπως υπονοήθηκε εχθές, αλλά κομμάτι της μεθόδου αντιμετώπισης κρίσεων από το Μαξίμου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.