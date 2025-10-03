Εύβοια: Η κακοκαιρία «χτύπησε» και τα ζώα – Κυνοκομείο γέμισε από φερτά υλικά, λάσπη και στάχτη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σκύλος

Η νεροποντή που έπληξε την Εύβοια το απόγευμα της Πέμπτης 2/10,  δημιούργησε σοβαρά προβλήματα, με το κυνοκομείο Χαλκίδας να βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής, γεμίζοντας από φερτά υλικά, λάσπη και στάχτη. Ευτυχώς, τα ζώα στο κυνοκομείο είναι καλά και δεν υπήρξαν θύματα, όμως η ανησυχία υπάρχει για την ασφάλεια των ζώων.

Δεν κινδύνευσαν ζώα – Παρ’ όλα αυτά η κατάσταση παραμένει κρίσιμη

Ευτυχώς, τα ζώα στο κυνοκομείο είναι καλά και δεν υπήρξαν θύματα. Όπως είπε στο evima.gr ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Τριανταφύλλου τα ζωάκια δεν κινδύνευσαν καθώς τα νερά που μετέφεραν στάχτη από τα καμένα ήταν πέριξ του κυνοκομείου.

«Από τα ξημερώματα βρεθήκαμε στο χώρο και αμέσως προχωρήσαμε στον καθαρισμό. Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις αρχές να προσπαθούν από το πρωί της Τετάρτης να καθαρίσουν τον χώρο. Στο σημείο βρέθηκαν υπάλληλοι του δήμου, οι οποίοι μαζί με τον υπεύθυνο για τα αδέσποτα, Θανάση Τριανταφύλλου, καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποκαταστήσουν την τάξη και να προλάβουν περαιτέρω ζημιές».

Η καταστροφή του φυσικού τοπίου λόγω των πυρκαγιών καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την αντιμετώπιση της επόμενης κακοκαιρίας, η οποία, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί να φέρει νέα καταστροφή.

