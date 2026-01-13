Πάνω από 2 ώρες διαρκούν οι συζητήσεις ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τους αγρότες, οι οποίοι προσήλθαν στον διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου, παρά τα «πυρά» που δέχτηκαν από τα μπλόκα της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος παραγωγής αποτελεί το Νο1 ζήτημα που βρίσκεται στο τραπέζι της μαραθώνιας συνάντησης με τον πρωθυπουργό, καθώς ο αγροτικός κόσμος έχει κρούσει «καμπανάκια κινδύνου» ότι είναι τόσο αυξημένο που απειλείται η βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του φαίνεται να αφήνει «ανοιχτό παράθυρο» βελτιώσεων σε ορισμένα ζητήματα. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του πρωθυπουργού ότι «με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί, μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν».

Πληροφορίες της ΕΡΤ, αναφέρουν ότι οι «βελτιώσεις» αυτές πιθανόν να αφορούν στο θέμα του ΑΤΑΚ και του αγροτικού ρεύματος, που είναι από τα καίρια ζητήματα που θέτουν στην ατζέντα τους οι αγρότες.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί πως και το 9,1% των αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα λάβουν τη μειωμένη χρέωση των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα όσον αφορά στο αγροτικό ρεύμα. Επίσης οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται λύση στο θέμα του ΑΤΑΚ καθώς πολλοί ΑΦΜ σε διάφορες περιοχές δεν έχουν πληρωθεί καθόλου.

Στο τραπέζι βρίσκεται και το θέμα του αγροτικού πετρελαίου και η επίσπευση εφαρμογής του μέτρου για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.

Από το Μαξίμου διαμηνύουν ότι η επόμενη ημέρα για τον πρωτογενή τομέα αποτελεί κομβικό ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί εκτενώς και με λεπτομέρειες το επόμενο διάστημα, ενώ η κυβέρνηση είναι εστιασμένη και στην Ειδική Επιτροπή που συστήνεται για τον αγροτικό τομέα και όπως έχει διαμηνύσει θα συμμετέχουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι για να παραθέσουν τα θέματα και τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σημειώνεται πάντως, πως στην κλειστή σύσκεψη που είχαν νωρίτερα οι 25 αγρότες, πριν από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, είχαν βάλει ψηλά στην ατζέντα των αιτημάτων τους, το θέμα του αγροτικού ρεύματος, το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και το ΑΤΑΚ.

Μητσοτάκης: Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες

«Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, άρα, εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε έναν διάλογο, τον οποίον για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, πιστεύω, να κάνουμε μία πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση, για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, «νομίζω ότι θα είναι μία ευκαιρία να κάνουμε και μία ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από εσάς και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα, τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας».

Εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «νομίζω να κάνουμε και μία ευρύτερη συζήτηση, πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, γι’ αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους: ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε, προφανώς, να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις», συνέχισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας πως «άρα, νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μία ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα».