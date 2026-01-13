Γροιλανδία: «Επιλέγουμε Δανία και όχι ΗΠΑ», δηλώνει ο πρωθυπουργός – Στο τραπέζι του ΝΑΤΟ το ζήτημα της Αρκτικής

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα ότι, μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, η κυβέρνησή του θα επέλεγε τη Δανία, απέναντι στις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, αυτόνομο έδαφος που υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας, ενώ η Ένωση Εφέδρων στην Γερμανία ζητεί να σταλούν στρατιωτικές δυνάμεις στην νησιωτική χώρα.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

Δίπλα του, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν παραδέχτηκε ότι δεν ήταν εύκολο να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας».

Το ΝΑΤΟ θα συζητήσει για την Αρκτική

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Τρίτη ότι αναμένει τα μέλη της συμμαχίας να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα σχετικά με την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής τις επόμενες εβδομάδες, εν μέσω της προσπάθειας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχό του την Γροιλανδία.

«Όλοι συμφωνούμε ότι όσον αφορά την Αρκτική, πρέπει να συνεργαστούμε», πρόσθεσε ο Ρούτε κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Εντωμεταξύ την άμεση αποστολή γερμανικών και ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Γροιλανδία εισηγείται η Ένωση Εφέδρων των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να αποτραπεί, όπως υποστηρίζει, μια πιθανή κατάληψη του νησιού από τις ΗΠΑ.

«Πρέπει να θεωρούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ βλέπει πολύ σοβαρά το θέμα της Γροιλανδίας. Η Ευρώπη πρέπει επομένως να δείξει μια πολύ ισχυρότερη παρουσία εκεί», δήλωσε στην BILD o πρόεδρος της Ένωσης Πάτρικ Σένσμπουργκ, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα ενισχύσει ταυτόχρονα και την ευρωπαϊκή ενότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο αρκτικό νησί θα πρέπει εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να σταθμεύουν δύο ευρωπαϊκές ταξιαρχίες υπό δανική ηγεσία. «Η Γερμανία, η οποία έχει ιδιαίτερη ευθύνη, θα μπορούσε π.χ. να αναλάβει την εκπαίδευση στρατιωτών», τόνισε.

18:04 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Καταδικάζει την στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν – «Απαράδεκτες» οι απειλές

Η Ρωσία καταδίκασε σήμερα την στάση των ΗΠΑ έναντι του Ιράν ως «ανατρεπτική εξωτερική παρέμβασ...
17:35 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Κατάρ: Μια κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα ήταν «καταστροφική» για την περιοχή

Το Κατάρ έκρινε σήμερα, Τρίτη, ότι μια κλιμάκωση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν θα ήταν «καταστρ...
16:57 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ για Ιράν: «Συνεχίστε να διαδηλώνετε, έρχεται βοήθεια»

Μήνυμα στους Ιρανούς διαδηλωτές έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια είναι...
16:50 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα – Διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση

Η Ρωσία έπληξε στη διάρκεια της νύχτας πόλεις σε όλη την Ουκρανία με πυραύλους και μη επανδρωμ...
