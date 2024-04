Συνάντηση Γεραπετρίτη – Κουλέμπα στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα (Dmytro Kuleba) είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΕΞ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στην πλατφόρμα X.

🇬🇷🇺🇦 | FM George Gerapetritis met w/ his Ukrainian counterpart FM @DmytroKuleba on the margins of the #NATO #ForMin Mtg

🇬🇷🇺🇦 | Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Ουκρανίας Dmytro Kuleba στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΕΞ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ pic.twitter.com/LbRLN2dUJt

