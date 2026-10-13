Στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Πάρου ο Γεωργιάδης – «Το πήρα χρέπι, το έκανα καινούργιο, αλλά η φασαρία, φασαρία από τη συμμορία της μιζέριας»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρευρέθηκε στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας Πάρου, το οποίο δήλωσε ότι παρέλαβε ως «χρέπι». Εκεί, απάντησε σε διαμαρτυρόμενους πολίτες, χαρακτηρίζοντάς τους ως «συμμορία της μιζέριας» και υπερασπίστηκε τις βελτιώσεις στις υποδομές υγείας του νησιού.

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Άδωνις Γεωργιάδης Έλενα Βενιζέλου μελομακάρονα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, βρέθηκε στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Πάρου, το οποίο όπως είπε το είχε παραλάβει ως «χρέπι».
  • Ο ίδιος, μάλιστα, απάντησε σε διαμαρτυρόμενους πολίτες χαρακτηρίζοντάς τους ως «συμμορία της μιζέριας».
  • Στην ανάρτησή του, ο υπουργός ανέφερε πως «εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου» και επιθεωρήσαμε την βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά. Τόνισε πως «βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές… αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει».

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Στα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Πάρου βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το οποίο όπως είπε το είχε παραλάβει ως «χρέπι». Ο ίδιος, μάλιστα, απάντησε σε διαμαρτυρόμενους πολίτες χαρακτηρίζοντάς τους ως «συμμορία της μιζέριας».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα εγκαινιάσαμε το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Πάρου, επισκεφθήκαμε το ολοκαίνουργιο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου και επιθεωρήσαμε την βάση ελικοπτέρων αεροδιακομιδών που φτιάξαμε επί θητείας μου στην Πάρο και εξυπηρέτησε ήδη 32 νησιά με 482 αεροδιακομιδές έως σήμερα σε 1 χρόνο. Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις αλλά η συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει.

Δείτε το σημείο που μια κυρία από τους διαδηλωτές καταγγέλλει ότι πριν 4 χρόνια που πήγε «δεν είχε τουαλέτα», της λέω πάμε μέσα να τις δούμε….και αρνείται….μία άλλη «δεν κάνει το Κέντρο Υγείας εξετάσεις» της λέω έλατε μέσα να δούμε αν λέτε αλήθεια και αρνείται κλπ….το Κέντρο Υγείας το παρέλαβα χρέπι, το κάναμε καινούργιο και συνεχίζουμε τα έργα εκεί, γιατρούς φέραμε και φέρνουμε κι άλλους και το παραδέχονται μέσα και οι εργαζόμενοι, εργαστήριο δεν είχαν έχουν πλέον, βάση ελικοπτέρων δεν είχαν τους την φτιάξαμε αλλά η φασαρία … ο ορισμός της Συμμορίας της Μιζέριας».

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