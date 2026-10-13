Ισχυρό πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας σε πετρελαϊκή εγκατάσταση της Υεμένης – Νέα παρέμβαση του Τραμπ για τις συγκρούσεις

Ανταπέδωσαν τις επιθέσεις σήμερα οι δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας με βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων της εταιρείας πετρελαίου της Υεμένης. Για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες παρέμβαση έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σήμερα, δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας βομβάρδισαν μια εγκατάσταση της εταιρείας πετρελαίου της Υεμένης (Yemen Petroleum Company) κοντά στην πρωτεύουσα Σαναά, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι. «Μια σαουδαραβική επίθεση είχε στόχο τις εγκαταστάσεις αλ Σαμπάχα της εταιρείας πετρελαίου της Υεμένης, δυτικά της Σαναά», σύμφωνα με το Al-Masirah.

Νωρίτερα, ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός είχε εκδώσει προειδοποίηση προς πολίτες να απομακρυνθούν από αυτόν τον χώρο αποθήκευσης καυσίμων ωθώντας πολλούς Υεμενίτες να σπεύσουν σε βενζινάδικα. Από την πλευρά της η Yemen Petroleum Company, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις είχε ανακοινώσει ότι είχε λάβει «εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα». Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι «οι εγκαταστάσεις αλ Σαμπάχα δεν περιέχουν επί του παρόντος αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων και ως εκ τούτου η επίθεση δεν έχει καμία επίπτωση στα αποθέματα ή τις προμήθειες πετρελαίου». Πρόκειται για ηχηρή αντεπίθεση της Σαουδικής Αραβίας μετά την τριπλή πυραυλική επίθεση των τελευταίων ημερών από τους Χούθι στο κεντρικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Ριάντ.

Τραμπ: Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα

Για το ζήτημα παρέμβαση έκανε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι «οι αντάρτες Χούθι που ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης συμπεριφέρονται πολύ άσχημα». Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε να ζητήσει από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει και να στηρίξει τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας». «Ο πρόεδρος Ερντογάν νομίζω ότι θα έκανε ό,τι του ζητήσω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημείωσε επίσης ότι νωρίτερα σήμερα μίλησε τηλεφωνικά με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Το μήνυμα του πρίγκηπα της Σαουδικής Αραβίας

Στο μεταξύ, συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα το υπουργικό συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας υπό τον πρίγκιπα Μοχάμεντ στο Ριάντ και προειδοποίησε ότι «οι Χούθι θα υποστούν τις συνέπειες για τις επανειλημμένες επιθέσεις τους στο βασίλειο». «Η Σαουδική Αραβία δεν θα ανεχθεί καμία απειλή για την ασφάλειά της ή την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα», διεμήνυσε ο πρίγκιπας Μοχάμεντ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθι πολεμούν τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, σε έναν εμφύλιο που ξεκίνησε το 2014. Ωστόσο η σύγκρουση πήρε μεγάλες διαστάσεις αφού οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, πριν από οκτώ μήνες. Πρόσφατα, οι Χούθι κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Τις τελευταίες ημέρες, εξαπέλυσαν επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, με συνέπεια να σκοτωθούν 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 300.