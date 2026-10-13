Ισχυρό πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας σε πετρελαϊκή εγκατάσταση της Υεμένης – Νέα παρέμβαση του Τραμπ για τις συγκρούσεις

Οι δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας βομβάρδισαν σήμερα μια πετρελαϊκή εγκατάσταση της Υεμένης, ως απάντηση σε πρόσφατες πυραυλικές επιθέσεις των Χούθι στο Ριάντ. Για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες παρενέβη και ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τους Χούθι «πολύ άσχημους» και συζητώντας με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΥΕΜΕΝΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΥΕΜΕΝΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: REUTERS
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρή αντεπίθεση της Σαουδικής Αραβίας: Δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας βομβάρδισαν σήμερα μια εγκατάσταση της εταιρείας πετρελαίου της Υεμένης κοντά στη Σαναά, σε ηχηρή αντεπίθεση μετά την τριπλή πυραυλική επίθεση των Χούθι στο Ριάντ.
  • Παρέμβαση Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «οι αντάρτες Χούθι που ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης συμπεριφέρονται πολύ άσχημα». Είπε επίσης πως μίλησε τηλεφωνικά με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας.
  • Προειδοποίηση Ριάντ: Το υπουργικό συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε ότι «οι Χούθι θα υποστούν τις συνέπειες για τις επανειλημμένες επιθέσεις τους στο βασίλειο». Τόνισε επίσης ότι «η Σαουδική Αραβία δεν θα ανεχθεί καμία απειλή για την ασφάλειά της ή την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ανταπέδωσαν τις επιθέσεις σήμερα οι δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας με βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων της εταιρείας πετρελαίου της Υεμένης. Για τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες παρέμβαση έκανε και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σαουδική Αραβία: «Σίγησε» το σύστημα προειδοποίησης πριν από τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ – Έκλεισαν τις σειρήνες για να μην… ενοχλούν τους πολίτες

Συγκεκριμένα, σήμερα, δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας βομβάρδισαν μια εγκατάσταση της εταιρείας πετρελαίου της Υεμένης (Yemen Petroleum Company) κοντά στην πρωτεύουσα Σαναά, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masirah, το οποίο ελέγχεται από τους Χούθι. «Μια σαουδαραβική επίθεση είχε στόχο τις εγκαταστάσεις αλ Σαμπάχα της εταιρείας πετρελαίου της Υεμένης, δυτικά της Σαναά», σύμφωνα με το Al-Masirah.

Νωρίτερα, ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός είχε εκδώσει προειδοποίηση προς πολίτες να απομακρυνθούν από αυτόν τον χώρο αποθήκευσης καυσίμων ωθώντας πολλούς Υεμενίτες να σπεύσουν σε βενζινάδικα. Από την πλευρά της η Yemen Petroleum Company, η οποία διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις είχε ανακοινώσει ότι είχε λάβει «εκ των προτέρων όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα». Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι «οι εγκαταστάσεις αλ Σαμπάχα δεν περιέχουν επί του παρόντος αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων και ως εκ τούτου η επίθεση δεν έχει καμία επίπτωση στα αποθέματα ή τις προμήθειες πετρελαίου». Πρόκειται για ηχηρή αντεπίθεση της Σαουδικής Αραβίας μετά την τριπλή πυραυλική επίθεση των τελευταίων ημερών από τους Χούθι στο κεντρικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Ριάντ.

Τραμπ: Οι Χούθι συμπεριφέρονται πολύ άσχημα

Για το ζήτημα παρέμβαση έκανε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνοντας ότι «οι αντάρτες Χούθι που ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης συμπεριφέρονται πολύ άσχημα». Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι «θα μπορούσε να ζητήσει από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρέμβει και να στηρίξει τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας». «Ο πρόεδρος Ερντογάν νομίζω ότι θα έκανε ό,τι του ζητήσω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σημείωσε επίσης ότι νωρίτερα σήμερα μίλησε τηλεφωνικά με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Το μήνυμα του πρίγκηπα της Σαουδικής Αραβίας

Στο μεταξύ, συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα το υπουργικό συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας υπό τον πρίγκιπα Μοχάμεντ στο Ριάντ και προειδοποίησε ότι «οι Χούθι θα υποστούν τις συνέπειες για τις επανειλημμένες επιθέσεις τους στο βασίλειο». «Η Σαουδική Αραβία δεν θα ανεχθεί καμία απειλή για την ασφάλειά της ή την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα», διεμήνυσε ο πρίγκιπας Μοχάμεντ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθι πολεμούν τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, σε έναν εμφύλιο που ξεκίνησε το 2014. Ωστόσο η σύγκρουση πήρε μεγάλες διαστάσεις αφού οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, πριν από οκτώ μήνες. Πρόσφατα, οι Χούθι κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Τις τελευταίες ημέρες, εξαπέλυσαν επιθέσεις στο διεθνές αεροδρόμιο «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ, με συνέπεια να σκοτωθούν 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 300.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ