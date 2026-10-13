Οι κόρες της Αρετής: Η επιστροφή της Αρετής στο σπίτι προκαλεί μεγάλη ένταση στην οικογένεια

Νέο διπλό επεισόδιο της σειράς «Οι κόρες της Αρετής» έρχεται απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Τι θα δούμε αναλυτικά

Η Ναταλία ξυπνά στο νοσοκομείο μετά τη λιποθυμία της και το πρώτο που ρωτά είναι αν ο Αλέξης ζει. Μαθαίνει πως σώθηκε, αλλά σοκάρεται όταν συνειδητοποιεί ότι ο άντρας που τη βοήθησε ήταν ο Κωνσταντίνος, ο αδελφός του Αλέξη.

Ο ίδιος άνθρωπος που η ίδια μισεί μετά τον τρόπο που την ταπείνωσε εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο. Παράλληλα, η είδηση του ατυχήματος γίνεται πρωτοσέλιδο και η Ναταλία παρουσιάζεται ως η «μυστηριώδης καλλονή» δίπλα στον Αλέξη Κεχαγιά.

Η Αρετή βλέπει αμέσως την κατάσταση ως ευκαιρία και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα. Ο Λεωνίδας την ευχαριστεί για την κίνηση της Άννας να δώσει αίμα αλλά της ξεκαθαρίζει ότι θεωρεί τη σχέση τους λήξασα, όμως εκείνη κλέβει το κινητό του για να κρατήσει τον έλεγχο.

Στο νοσοκομείο, οι δημοσιογράφοι πολιορκούν τη Ναταλία και η Αρετή φροντίζει διακριτικά να τροφοδοτήσει το σκάνδαλο αντί να το αποφύγει. Ο Κωνσταντίνος και η Ναταλία ανταλλάσσουν ένα βαρύ βλέμμα, όταν συναντιούνται ξανά.

Τώρα και ο Κωνσταντίνος καταλαβαίνει ποια είναι. Η Άννα και ο Νικόλας συμφιλιώνονται τρυφερά, ενώ η σχέση τους δυναμώνει παρά τις αντιρρήσεις της Αρετής.

Ο Πάκης συνεχίζει αδέξια να κυνηγά τη Μαρίνα, αλλά εκείνη τον απορρίπτει ψυχρά και τον βάζει στη θέση του. Στην οικογένεια Κεχαγιά, η Νία προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση της δίπλα στον Αλέξη, ενώ η Τζένη την υπονομεύει με ειρωνεία. Η Αρετή είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα ώστε να επιστρέψει και πάλι στη βίλα και στη ζωή της οικογένειας.

Επεισόδιο: 8

Η Ναταλία αποκαλύπτει στην Άννα ότι ο Κωνσταντίνος, ο αδελφός του Αλέξη, είναι ο άντρας που την είχε εξευτελίσει στο παρελθόν πετώντας της χρήματα στα μούτρα, και δηλώνει αποφασισμένη να τον εκδικηθεί. Η Αρετή, έχοντας κρυφά το κινητό του Λεωνίδα, προσπαθεί να ξαναμπεί δυναμικά στη ζωή των Κεχαγιάδων.

Όταν εμφανίζεται απρόσκλητη στη βίλα, συγκρούεται με την Ξένια, η οποία την κατηγορεί ανοιχτά ότι εκείνη κάλεσε τους δημοσιογράφους στο νοσοκομείο. Ο Λεωνίδας όμως την υπερασπίζεται και τελικά, συγκινημένος από τη δραματική της εξομολόγηση και το παιχνίδι ενοχής που του στήνει, της επιτρέπει να επιστρέψει στη δουλειά για τις τελευταίες μέρες που της μένουν μέχρι να επιστρέψει η Σωτηρία.

Αυτό προκαλεί μεγάλη ένταση στην οικογένεια Κεχαγιά που κανείς τους δεν θέλει την Αρετή μέσα στο σπίτι τους. Παράλληλα, ο Αλέξης συνεχίζει να απομακρύνει τη Νία, η οποία αρνείται να δεχτεί τον χωρισμό τους.

Η Άννα και ο Νικόλας κάνουν όνειρα για το μέλλον. Ένας καυγάς του Νικόλα με τον πατέρα του, τον Περικλή, με αφορμή την Άννα και την μητέρα της, οδηγεί τον Περικλή σε βίαιο ξέσπασμα πάνω στον γιο του. Το επόμενο πρωί, παρά τον πόνο και την εξάντληση, ο Νικόλας πηγαίνει στο κρίσιμο tryout για μεγαλύτερη ομάδα, αλλά η κακή του κατάσταση επηρεάζει την απόδοσή του.

Ο Αλέξης, για να αποφύγει μια και καλή τη Νία, κάνει μια δήλωση στους δημοσιογράφους που θα σοκάρει τους πάντες και θα γίνει η αφορμή μελλοντικών συγκρούσεων. Η Ναταλία πηγαίνει στη βίλα. Και όταν βλέπει μπροστά της τον Κωνσταντίνο κάνει μια κίνηση ανταπόδοσης της ταπείνωσης που αυτός την έκανε να νιώσει, που θα αφήσει όλους τους παραβρισκόμενους μπερδεμένους.

Δες το trailer:

Οι δημοσιογράφοι, έξω από το νοσοκομείο, πολιορκούν την Αρετή και τη Ναταλία…

Μυστήριο με τις κόρες της Αρετής. Κωνσταντίνος και Αλέξης αναρωτιούνται ποιες είναι…