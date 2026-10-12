Οι κόρες της Αρετής: Μια μυστηριώδης γυναίκα πιέζει τον Λεωνίδα

«Οι κόρες της Αρετής», έρχονται απόψε στις 22:00 στον Alpha με νέο καθηλωτικό διπλό επεισόδιο.

Η Ναταλία και ο Αλέξης καταλήγουν στο νοσοκομείο, μετά από τροχαίο ατύχημα. Τι θα δούμε αναλυτικά

Επεισόδιο: 5

Καθένας στην οικογένεια Κεχαγιά προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον χαμό της Έφης, που με τη δύναμη και την αγάπη της κρατούσε την οικογένεια ενωμένη, με τον δικό του τρόπο.

Ο Αλέξης όμως έχει χάσει τον εαυτό του. Πίνει, μεθάει, ξεφεύγει. Η Άννα μοιάζει θαμπωμένη από τη βίλα στην οποία την έχει πάει η μητέρα της, γεγονός που δεν αρέσει καθόλου στον Νικόλα που φοβάται μήπως η μάνα της, της φουσκώσει τα μυαλά.

Η Ναταλία έρχεται για άλλη μια φορά σε κόντρα με τη μάνα της για την ματαιοδοξία της και την πίεση που ασκεί στην Άννα.

Η Μαρίνα, μια παράξενη, απόμακρη κοπέλα που δε θέλει πολλά πολλά με κανέναν εμφανίζεται στην καντίνα του Πάκη. Αυτός μιλάει για κεραυνοβόλο έρωτα, γεγονός που καθόλου δε συμμερίζεται η Μαρίνα που έχει πιάσει δουλειά στο ουζερί στο λιμανάκι.

Η Αρετή περιμένει πως και πως την αναχώρηση της Σωτηρίας από τη βίλα, ώστε να αναλάβει εκείνη τα ηνία, πιέζοντας τη μικρή της κόρη να είναι συνέχεια μαζί της εκεί, με στόχο να κερδίσει τον θαυμασμό της οικογένειας και να την πάρουν στον διαγωνισμό.

Ο Λεωνίδας, χαμένος χωρίς την Έφη, ενώ η μυστηριώδης γυναίκα συνεχίζει να τον πιέζει για το μυστικό του. Μόνο που αυτή τη φορά η Αρετή παρατηρεί την ένταση μεταξύ τους και της μπαίνουν υποψίες.

Ο Αλέξης, μεθυσμένος, πάει να φύγει από το γυμναστήριο. Η Ναταλία του απαγορεύει να οδηγήσει έτσι και καταλήγει να παίρνει εκείνη το αυτοκίνητο. Ενώ οδηγεί, μια απροσεξία του Αλέξη που την αποσπά από τον δρόμο, θα τους ρίξει σε ένα χαντάκι.

Επεισόδιο: 6

Η Φαίη βρίσκει την Άννα να την έχει πάρει ο ύπνος στο κρεβάτι του πατέρα της με εκείνον να προσπαθεί να την ξυπνήσει. Παρεξηγεί αυτό που είδε και φέρνει τεράστια αναστάτωση στο σπίτι.

Τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν η Φαίη καταλαβαίνει πως, ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχει φέρει ο Αλέξης με κοπέλες του διαγωνισμού, είναι και η Άννα.

Η Ξένια βρίσκει όλα αυτά ως μια τέλεια ευκαιρία να απολύσει την Αρετή. Όμως την ένταση στο σπίτι διακόπτει η είδηση πως ο Αλέξης είναι στο νοσοκομείο μετά από τροχαίο ατύχημα.

Εκεί, η οικογένεια Κεχαγιά, θα ανακαλύψει σοκαρισμένη, πως μαζί του στο αυτοκίνητο ήταν η άλλη κόρη της Αρετής, η Ναταλία. Η Νία σε σοκ με το νέο ότι ο Αλέξης ήταν στο αυτοκίνητο με άλλη κοπέλα.

Παρά την αναστάτωση και τα πολλά ερωτήματα για τις συμπτώσεις που όλο φέρνουν τις κόρες της Αρετής κοντά στην οικογένεια Κεχαγιά, η Άννα είναι εκείνη που θα δώσει αίμα για να σώσει τον Αλέξη.

Ο Κωνσταντίνος, που δεν μπορεί να πιστέψει σε τόσες συμπτώσεις, βάζει να ψάξουν και να μάθουν τα πάντα για την Αρετή και τις κόρες της. Είναι σίγουρος πώς έχουν πλησιάσει την οικογένειά του με κάποιο σχέδιο.

Η Λουκία μαθαίνει πως, πίσω από την πλάτη της, ο γιος της Νικόλας, έστειλε την Αρετή να δουλέψει στη βίλα. Γίνεται έξαλλη.

Όταν η Ναταλία, γεμάτη αγωνία, πάει να δει πώς είναι ο Αλέξης, συναντά τον Κωνσταντίνο, τον άντρα που της φέρθηκε τόσο άσχημα στο ξενοδοχείο εκείνο το βράδυ. Χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της.

Δες το trailer:

Ο Κωνσταντίνος και ο Λεωνίδας έχουν καταρρεύσει μετά τον θάνατο της Έφης

Η μυστηριώδης γυναίκα συνεχίζει να πιέζει τον Λεωνίδα

Ο Κωνσταντίνος αγωνιά για τη ζωή του Αλέξη

Η Λουκία μένει έκπληκτη απ’ αυτό που μαθαίνει απ’ την Σωτηρία