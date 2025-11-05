Σκρέκας στον Realfm 97,8: Λανθασμένος ο τρόπος που πήγε να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ

Για το σχέδιο της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά των αιγοπροβάτων μίλησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Το πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ είναι ότι δεν εξηγήθηκε για ποιον λόγο θα πρέπει να γίνει αυτή η αναδιοργάνωση της εταιρείας και του οργανισμού», είπε ο Κώστας Σκρέκας.

Και συνέχισε: «Εμείς θέλουμε από τη μία βιώσιμα ΕΛΤΑ, μια βιώσιμη εταιρεία και από την άλλη παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό δεν εξηγήθηκε και νομίζω ήταν πραγματικά πολύ λανθασμένος ο τρόπος με τον οποίο πήγε να υλοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση και γι’ αυτό υπό το βάρος αυτής της καταστάσεως παραιτήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ».

«Δεν εμπλέκομαι με κανένα τρόπο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για τις πληροφορίες ότι το όνομα του ενδέχεται να περιλαμβάνεται σε νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ σχολίασε: «Δεν γνωρίζω τίποτα και δεν εμπλέκομαι με κανένα τρόπο σε αυτή την υπόθεση».

Για το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Κομισιόν ο Κώστας Σκρέκας τόνισε ότι «νομίζω ότι το σχέδιο το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση, αυτό το σχέδιο δράσης ώστε να διατηρήσει την πιστοποίηση του ο οργανισμός ως οργανισμός πληρωμής αγροτικών επιδοτήσεων, θα πάει καλά. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός εντός Νοεμβρίου θα μπορέσουν οι αγρότες να δουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που είναι το μεγάλο ζητούμενο γιατί μιλάμε για πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα κατατεθούν σε λογαριασμούς αγροτών».

«Βεβαίως υπάρχει μία σχετική καθυστέρηση και είναι λογικό δυστυχώς αυτό να συμβαίνει γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή υλοποιείται μία τεράστια αναδιοργάνωση του οργανισμού, γίνονται διασταυρώσεις, γίνονται περισσότεροι έλεγχοι ώστε να πληρωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις με έγκυρο και δίκαιο τρόπο στους πραγματικούς αγρότες», σημείωσε ο Κώστας Σκρέκας.

Παράλληλα για τα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ ανέφερε ότι «δεν κάνουμε ό,τι μας έρχεται στο κεφάλι (…). Η επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί από ειδικούς δηλώνει: δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πιστοποιημένα εμβόλια. Δεύτερον τα εμβόλια δεν βελτιώνουν το πρόβλημα στο 100%. Έχουν μία να το πω θετική επίπτωση η οποία μπορεί να φτάσει στο 50%, 60%. Τρίτον βάζει σε τεράστιο κίνδυνο το εθνικό προϊόν το οποίο είναι η φέτα. Είναι ο ‘λευκός χρυσός’».

«Αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να προστατεύει τον Έλληνα κτηνοτρόφο και το γάλα που παράγει. Έχουν θανατωθεί περίπου 400.000 ζώα. Αυτό είναι το 5% του ζωικού κεφαλαίου. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια να περιοριστεί η νόσος, για να τιθασευτεί, να περιοριστεί και να εξαλειφθεί» σημείωσε ο Κώστας Σκρέκας.

Ερωτηθείς αν η Ελλάδα προτίθεται να προχωρήσει σε lockdown για να περιορίσει την νόσο ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ απάντησε: «Αν αποφασίσει η επιστημονική επιτροπή θα γίνει και αυτό. Αν κριθεί αναγκαίο από την επιστημονική επιτροπή η οποία έχει συσταθεί η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης του ιού της ευλογιάς στα ζώα θα υλοποιηθεί και αυτό».