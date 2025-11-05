Σκρέκας στον Realfm 97,8: Λανθασμένος ο τρόπος που πήγε να υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Σκρέκας

Για το σχέδιο της κυβέρνησης για τα ΕΛΤΑ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά των αιγοπροβάτων μίλησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

«Το πρόβλημα με τα ΕΛΤΑ είναι ότι δεν εξηγήθηκε για ποιον λόγο θα πρέπει να γίνει αυτή η αναδιοργάνωση της εταιρείας και του οργανισμού», είπε ο Κώστας Σκρέκας.

Και συνέχισε: «Εμείς θέλουμε από τη μία βιώσιμα ΕΛΤΑ, μια βιώσιμη εταιρεία και από την άλλη παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό δεν εξηγήθηκε και νομίζω ήταν πραγματικά πολύ λανθασμένος ο τρόπος με τον οποίο πήγε να υλοποιηθεί αυτή η μεταρρύθμιση και γι’ αυτό υπό το βάρος αυτής της καταστάσεως παραιτήθηκε και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ».

«Δεν εμπλέκομαι με κανένα τρόπο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Για τις πληροφορίες ότι το όνομα του ενδέχεται να περιλαμβάνεται σε νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ σχολίασε: «Δεν γνωρίζω τίποτα και δεν εμπλέκομαι με κανένα τρόπο σε αυτή την υπόθεση».

Για το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Κομισιόν ο Κώστας Σκρέκας τόνισε ότι «νομίζω ότι το σχέδιο το οποίο έχει καταθέσει η κυβέρνηση, αυτό το σχέδιο δράσης ώστε να διατηρήσει την πιστοποίηση του ο οργανισμός ως οργανισμός πληρωμής αγροτικών επιδοτήσεων, θα πάει καλά. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός εντός Νοεμβρίου θα μπορέσουν οι αγρότες να δουν την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που είναι το μεγάλο ζητούμενο γιατί μιλάμε για πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία θα κατατεθούν σε λογαριασμούς αγροτών».

«Βεβαίως υπάρχει μία σχετική καθυστέρηση και είναι λογικό δυστυχώς αυτό να συμβαίνει γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή υλοποιείται μία τεράστια αναδιοργάνωση του οργανισμού, γίνονται διασταυρώσεις, γίνονται περισσότεροι έλεγχοι ώστε να πληρωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις με έγκυρο και δίκαιο τρόπο στους πραγματικούς αγρότες», σημείωσε ο Κώστας Σκρέκας.

Παράλληλα για τα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ ανέφερε ότι «δεν κάνουμε ό,τι μας έρχεται στο κεφάλι (…). Η επιστημονική επιτροπή που έχει συσταθεί από ειδικούς δηλώνει: δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πιστοποιημένα εμβόλια. Δεύτερον τα εμβόλια δεν βελτιώνουν το πρόβλημα στο 100%. Έχουν μία να το πω θετική επίπτωση η οποία μπορεί να φτάσει στο 50%, 60%. Τρίτον βάζει σε τεράστιο κίνδυνο το εθνικό προϊόν το οποίο είναι η φέτα. Είναι ο ‘λευκός χρυσός’».

«Αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι να προστατεύει τον Έλληνα κτηνοτρόφο και το γάλα που παράγει. Έχουν θανατωθεί περίπου 400.000 ζώα. Αυτό είναι το 5% του ζωικού κεφαλαίου. Γίνεται μία τεράστια προσπάθεια να περιοριστεί η νόσος, για να τιθασευτεί, να περιοριστεί και να εξαλειφθεί» σημείωσε ο Κώστας Σκρέκας.

Ερωτηθείς αν η Ελλάδα προτίθεται να προχωρήσει σε lockdown για να περιορίσει την νόσο ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ απάντησε: «Αν αποφασίσει η επιστημονική επιτροπή θα γίνει και αυτό. Αν κριθεί αναγκαίο από την επιστημονική επιτροπή η οποία έχει συσταθεί η Εθνική Επιτροπή Αντιμετώπισης του ιού της ευλογιάς στα ζώα θα υλοποιηθεί και αυτό».

Ακούστε το ηχητικό:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μάριος Θεμιστοκλέους: Βελτιώνουμε τις συνθήκες για τους ογκολογικούς ασθενείς και μειώνουμε τις αναμονές

3 τροφές που αποτοξινώνουν φυσικά τα νεφρά, σύμφωνα με ειδικό

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου Δήμων Διδυμοτείχου και Λάρισας

Σπίτι μου ΙΙ: Ποιες αλλαγές εξετάζονται

Apple: Διαθέσιμη η web έκδοση του App Store – Τι περιλαμβάνει αυτό;

Τεστ προσωπικότητας: Ο εγκέφαλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε οραματιστής, ρεαλιστής ή πραγματιστής
περισσότερα
14:35 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου του – «Ήρθε η ώρα να ακουστεί και η δική μου φωνή»

Προδημοσίευση από τον πρόλογο του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα  “Ιθάκη” γίνεται στο site του Ινστι...
13:50 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Γεωργιάδης σε Νατσιό στη Βουλή: «Φέρνετε ψεύτικες φωτογραφίες από το διαδίκτυο, είστε λαϊκιστές»

Για λαϊκισμό, έλλειψη σοβαρότητας και για διασπορά ψευδών ειδήσεων -που διακινούνται στο Διαδί...
13:45 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν σε Αυτιά: Δίνουμε 103 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για σύνορα και μετανάστευση

Η Ελλάδα θα εισπράξει επιπλέον 103 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των συνόρων της και το μεταναστευ...
13:20 , Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025

Κομισιόν: Η Ελλάδα κατέθεσε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα ότι οι ελληνικές Αρχές κατέθεσαν το επικαιροποιημένο σ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς