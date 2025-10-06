Πολάκης για παραίτηση Τσίπρα: Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»

Enikos Newsroom

πολιτική

Επέστρεψε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης

Ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα social media σχολίασε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την βουλευτική του έδρα.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

1) Άρα η συζήτηση δεν γινόταν «ερήμην»
2) Καλές θάλασσες λοιπόν …(με την 5η διάσπαση ….)
3) Για να «συνταξιδέψουμε» και να ανατρέψουμε το καθεστώς Μητσοτάκη θέλει ΞΕΚΑΘΑΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και γραμμή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ! Μόνο έτσι πέφτει το καθεστώς διαφθοράς!
4) Το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει τους στόχους, έκανε και την πρόταση για την προοδευτική συνεργασία.
5) ΟΛΟΙ θα κριθούν στις πράξεις, όχι στις προθέσεις.

