Πολάκης για Νεπάλ: «Άντε και στα δικά μας» – Γεωργιάδης: «Εντυπωσιακή ευχή, εκεί ο λαός λίντσαρε αριστερή κυβέρνηση»

Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης - Παύλος Πολάκης

Τα όσα συμβαίνουν στο Νεπάλ σχολίασε σε ανάρτησή του ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, προκαλώντας την αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο Παύλος Πολάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άντε και στα δικά μας». Παράλληλα δημοσίευσε ένα βίντεο με ελικόπτερο που φέρεται να απομακρύνει κυβερνητικά στελέχη της χώρας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε σε δική του ανάρτηση τα εξής:

«Ο Παύλος Πολάκης εύχεται στο Facebook «και στα δικά μας» με όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες στο Νεπάλ. Εντυπωσιακή ευχή εκ μέρους του ομολογώ, για να δούμε τί είδους Κυβέρνηση είχαν στο Νεπάλ και εναντίον της οποίας επαναστάτησε εκεί ο λαός και τους λίντσαρε και έφυγαν με τα ελικόπτερα:

  • Το κυβερνητικό σχήμα ήταν συνασπισμού, με βασικό κόμμα το CPN (Unified Marxist-Leninist) — που είναι ένα αριστερό/κεντροαριστερό κόμμα — μαζί με άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων του Nepali Congress, που θεωρείται πιο κεντρώο/κεντροαριστερό.
  • Άρα δεν ήταν μια ριζοσπαστικά κομμουνιστική κυβέρνηση που επιχειρούσε να επιβάλει κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με τρόπο αυστηρό, αλλά περισσότερο μια αριστερό/κεντροαριστερή/παραδοσιακή συνασπιστική προσέγγιση.

Ένας Συνασπισμός ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ του Νεπάλ ήταν η Κυβέρνησή τους και αυτούς εύχεται να πάρει ο κόσμος με τις πέτρες και εδώ… Μωραίνει Κύριος».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απειλές κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα social media – Μία σύλληψη μετά από μήνυση

Αυτή η συνήθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αιμορροΐδες κατά 46%, υποστηρίζει νέα μελέτη

Ακρίβεια: Γιατί «εκτοξεύονται» οι τιμές σε ντομάτες και ροδάκινα – Πόσο πωλούνται

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: Οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα

Δοκιμές σε υπεραγώγιμα υλικά για το μεγαλύτερο στον κόσμο πρόγραμμα σύντηξης αποκαλύπτουν αξιόπιστο πρωτόκολλο μέτρησης

Tα 4 ζώδια που εισήλθαν σε μια πολύ πιο ήρεμη περίοδο – «Η αγάπη για τον εαυτό μας γίνεται προτεραιότητα»
περισσότερα
12:21 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ

Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση τη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξ...
11:38 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Αλέξης Πατέλης παρουσιάζει το νέο βιβλίο του – «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας»

Το νέο βιβλίο του «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας» παρουσιάζει στ...
11:11 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Μάξιμος Χαρακόπουλος: Η πρόταση του Πρωθυπουργού είναι ιδιαίτερα τιμητική, αλλά και πρόκληση

Ο βουλευτής Λαρίσης της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρο...
10:49 , Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025

Άδωνις Γεωργιάδης: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του 52χρονου που τον απειλούσε

Υβριστικά και απειλητικά μηνύματα κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη κατηγορείται ότι α...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος