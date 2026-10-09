ΠΑΣΟΚ: «Καταθέτουμε μια θεσμική, ολοκληρωμένη και ουσιαστική πρόταση 180 και πλέον παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα»

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και συγκεκριμένα οι βουλευτές του κόμματος Μανόλης Χνάρης, Χριστίνα Σταρακά και Γιώργος Μουλκιώτης κατέθεσαν μία συνολική πρόταση για τη χάραξη και την εφαρμογή εθνικής αγροτικής πολιτικής με το πέρας των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής με αντικείμενο «Τη Μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων» που διήρκησε περίπου οκτώ μήνες.

Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνονται 180 και πλέον παρεμβάσεις για τη φυτική παραγωγή, τη ζωική παραγωγή, την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, τον ΕΛΓΑ, τις ενεργειακές κοινότητες, τον τρόπο καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων, τη νέα ΚΑΠ, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προσβασιμότητα του ψηφιακού κράτους στον παραγωγό, τις διεπαγγελματικές οργανώσεις και τους συνεταιρισμούς, την σύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, του νέους αγρότες και την αναβίωση της υπαίθρου ως μέσου ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Χαρακτηριστική είναι αυτή για τη σύσταση ενός νέου, σύγχρονου και πραγματικά ανεξάρτητου οργανισμού διαχείρισης και ελέγχου των ευρωπαϊκών κονδυλίων με διακριτές αρμοδιότητες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με Πρόεδρο που θα επιλέγεται από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με πενταετή θητεία και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικός ήταν ο κεντρικός στόχος που θέτει το ΠΑΣΟΚ για την ΚΑΠ όπου πρέπει να αποσκοπεί στην ουσιαστικότερη στήριξη του ενεργού παραγωγού και κατ’ επέκταση την κατά προτεραιότητα επιδότηση όσων παράγουν, επενδύουν, δημιουργούν απασχόληση και συμβάλλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και στη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας.

Προσθετικά, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε τον δημόσιο και αλληλέγγυο χαρακτήρα του ΕΛΓΑ, με σαφή κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, προτείνοντας την αναθεώρηση του κανονισμού με βάση τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, την ψηφιοποίηση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του και την πλήρη στελέχωση του με κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ακόμα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων με κατά προτεραιότητα σύνδεση για αγρότες, μεταποίηση και ΤΟΕΒ μειώνοντας δραστικά το κόστος παραγωγής και δίνοντας ουσιαστική ανάσα στα περιθώρια κέρδους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια ολοκληρωμένη πολιτική για την αναβίωση της υπαίθρου, με έμφαση στην ποιότητα ζωής, στην ισχυροποίηση της κοινωνικής πολιτικής (Υγεία-Παιδεία-Πρόνοια), με στόχο να δημιουργηθούν πραγματικές προϋποθέσεις ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν, να εργαστούν και να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους στον τόπο τους.

Ωστόσο, εμβληματικά θεσμική είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αφορά τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των αγροτικών οργανώσεων, των συνεταιρισμών, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, καθώς και των κοινωνικών εταίρων. Κεντρικός στόχος του ΕΣΑΠ είναι η χάραξη μιας συνολικής αγροτικής πολιτικής, με συνέχεια, σταθερότητα, λογοδοσία και διαφάνεια η οποία θα αποτελεί σημείο αναφοράς και δέσμευσης για κάθε κυβέρνηση.

Με τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταθέτει, όπως αναφέρει, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με επίκεντρο τον παραγωγό και στόχο έναν ισχυρό, βιώσιμο και ανθεκτικό πρωτογενή τομέα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ