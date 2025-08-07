ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: «Η υποκρισία έχει τα όρια της – Δηλώνουν τον σεβασμό τους στις ανεξάρτητες αρχές και τη Δικαιοσύνη, μόνο όταν δεν τους ελέγχουν»

«Η υποκρισία έχει τα όρια της: Δηλώνουν τον σεβασμό τους στις ανεξάρτητες αρχές και τη Δικαιοσύνη, μόνο όταν δεν τους ελέγχουν», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την κυβέρνηση, σε σχόλιο που εξέδωσε με αφορμή δηλώσεις του υφυπουργού Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα.

Μπούγας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή όσοι κριθούν ένοχοι – Δεν αποκλείεται κατάσχεση περιουσιών και δήμευση λογαριασμών

«Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews τόνισε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι “η ελληνική κυβέρνηση σέβεται απόλυτα τον θεσμό, τους εισαγγελείς που υπηρετούν και θέλει να τους παρέχει τα μέσα για να μπορούν αποτελεσματικά να συλλειτουργούν με την ελληνική Δικαιοσύνη”», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ ειδικότερα.

Σχολιάζει ότι «καλό είναι ο κ. Μπούγας να ενημερώσει για αυτές του τις απόψεις και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν αναλάβει εργολαβικά να επιτίθενται στην Ευρωπαία εισαγγελέα. Πρώτα, όμως, να ενημερώσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που δυστυχώς φοβόμαστε πως θα του πει ότι είναι εκτός γραμμής, καθώς εκείνος πρώτος έσυρε τον χορό των επιθέσεων κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Επιπλέον σημειώνει ότι είναι «σημαντική και η δήλωσή του για “υποχρεωτική αναστολή της κομματικής ιδιότητας” της κ. Σεμερτζίδου». «Στο Μαξίμου ακούει κανείς;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ.

«Η υποκρισία έχει τα όρια της: Δηλώνουν τον σεβασμό τους στις ανεξάρτητες αρχές και τη Δικαιοσύνη, μόνο όταν δεν τους ελέγχουν», σχολιάζει καταληκτικά.

