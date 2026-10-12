Καμμένος: «Εάν ο Σαμαράς κάνει κόμμα πιθανόν να κατέβω στις δεύτερες εκλογές – Το ΠΑΣΟΚ έχει γαντζωθεί στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική, εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος μιλώντας στο OPEN διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να είναι υποψήφιος στις πρώτες εκλογές. Ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συμμετοχή του σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, την οποία θεωρεί αναπόφευκτη. Παράλληλα, εκτίμησε πως μετά την πρώτη κάλπη ενδέχεται να προκύψουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί, με συσπειρώσεις κομμάτων τόσο από τη Δεξιά όσο και από την Αριστερά.

«Βεβαίως, στις πρώτες εκλογές δεν θα κατέβω. Στις δεύτερες πολύ πιθανόν. Δεν θα αφήσω τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη για ακόμη μία φορά. Θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ. Οι ΑΝΕΛ μπορεί να είναι σε αγρανάπαυση, αλλά υπάρχουν», είπε ο Πάνος Καμμένος.

Καμμένος για το όριο του 25% που έθεσε ο Μητσοτάκης

Αναφερόμενος στο όριο του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως σημείο αναφοράς για την παραμονή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ο Πάνος Καμμένος εκτίμησε ότι η δήλωση του πρωθυπουργού σχετίζεται με την πολιτική γύρω από τα εθνικά θέματα.

«Θεωρώ ότι είναι μήνυμα προς τη Νέα Δημοκρατία για την πολιτική γύρω από τη σημαία. Οι εξελίξεις μέχρι τις εκλογές γύρω από τα εθνικά θέματα θα είναι πολύ περίεργες. Έχει εκλογές ο Νετανιάχου, έχει εκλογές ο Ερντογάν. Για να το πει, προετοιμάζεται για μια συσπείρωση, για να μην υπάρχει ακυβερνησία», είπε ο Πάνος Καμμένος.

Εκτίμησε, πάντως, ότι «όλα θα εξαρτηθούν από το εάν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές». «Εκεί τα κόμματα που θα είναι υποψήφια δεν θα είναι τα ίδια που θα είναι και στις πρώτες. Θα γίνουν καινούργιοι σχηματισμοί που θα συσπειρώσουν κάποια κόμματα και από τη Δεξιά και από την Αριστερά», υπογράμμισε. «Για παράδειγμα ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει πως δεν συνεργάζεται με τη ΝΔ. Εάν πάρει ένα 7% και αμφισβητηθεί, δεν δεσμεύει τον επόμενο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ να κάνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο Τσίπρας θα πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 16%. Στις δεύτερες εκλογές θα κάνει προσκλητήριο σε όλα τα μικρά κόμματα στα πέριξ», τόνισε.

Τα πυρά κατά Ανδρουλάκη

Ο Πάνος Καμμένος άσκησε κριτική και στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «έχει γαντζωθεί στο όνομα ‘Ανδρουλάκης’ και πάει πίσω».

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Προσπαθεί να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης».

Και συνέχισε: «Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα “Ανδρουλάκης” και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει “ανοίγω τις πόρτες μου προς τη δημοκρατική παράταξη”, δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ;».

«Ο Σαμαράς κάνει κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Πάνος Καμμένος απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, αποδίδοντάς του πρόθεση να εκβιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσω της δημιουργίας νέου κόμματος.

Όπως δήλωσε: «Ο Σαμαράς κάνει καθαρά κόμμα για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη. Αυτά που λέει τώρα είναι αυτά που έλεγε και τότε. Όταν του είπε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης “με έριξαν τα διαπλεκόμενα συμφέροντα” και ότι υπήρχαν επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία ανέτρεψαν την κυβέρνηση, ο Σαμαράς του απαντούσε ότι το έκανε για εθνικούς λόγους και για την πατριωτική υπόσταση της παρατάξεως. Έδειξε γιατί το έκανε. Εννιά χρόνια ΠΑΣΟΚ φάγαμε. Όπως το έκανε το ’93, το ίδιο κάνει και τώρα, πάει να εκβιάσει. Συγκυβέρνησε με το ΠΑΣΟΚ, έδωσε στον Γιώργο Παπανδρέου άλλοθι. Το 2011 τι έκανε; Εμένα γιατί με διέγραψε; Εγώ πάντα είχα γινάτι με τον Σαμαρά. Είμαι βέβαιος ότι το κάνει για να εκβιάσει. Δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε;».

Το κάλεσμα για τη «δεξιά πολυκατοικία» για συσπείρωση

Ο Πάνος Καμμένος τοποθετήθηκε και για το ενδεχόμενο αποχώρησης του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και ανάληψης της ηγεσίας από νέο πρόσωπο, το οποίο θα μπορούσε να ανακαλέσει τις διαγραφές στελεχών. ‘Αφησε ανοικτό το αποτέλεσμα να επιστρέψει χωρίς ωστόσο να απαντήσει ευθεως.

Σε αυτό το σενάριο, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων που κινούνται στον χώρο της Δεξιάς, αναφέροντας συγκεκριμένα την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο.

Όπως επεσήμανε: «Θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας, μέσα στον δημοκρατικό κύκλο. Μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο. Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Εάν μπορώ να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκινήσαμε εμείς».

Καταλήγοντας, ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι, σε περίπτωση αρνητικού εκλογικού αποτελέσματος, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν δύο ευρύτερα πολιτικά μέτωπα: ένα στον χώρο της Δεξιάς και ένα στον χώρο της Αριστεράς, με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.

Όπως τόνισε: «Εάν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα μετά τις εκλογές, θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο μεγάλοι κύκλοι. Ένα δεξιό προσκλητήριο και, από την άλλη, ένα αριστερό προσκλητήριο που θα κάνει ο Τσίπρας, για να δημιουργηθεί πάλι δυνατότητα να λειτουργήσει η δημοκρατία με εναλλαγή και να μην έχουμε φαινόμενα όπου ο κόσμος σπρώχνεται σε ακραίες καταστάσεις που είναι επικίνδυνες για την πατρίδα μας».

ΠΑΣΟΚ κατά Καμμένου: Συμπράττουν λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί

Αντιδρώντας στις αναφορές του Πάνου Καμμένου κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, η Χαριλάου Τρικούπη σημείωσε σε ανακοίνωση:

«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των “75” της ΕΛΑΣ, κ. Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος.

Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακιέρα στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη.

Οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η ΕΛΑΣ ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όμως, δεν στήνεται με λάσπη και ο προοδευτικός κόσμος που θέλει την πολιτική αλλαγή θα απορρίψει στην πράξη τους μεσσιανισμούς, την τοξικότητα, το διαίρει και βασίλευε και τις μάχες οπισθοφυλακών.

Αλήθεια, ο κ. Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της ΕΛΑΣ;

Ρητορικό το ερώτημα. Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας.

ΥΓ. Μην σβήσετε εκ των υστέρων και τον κ. Καρτερό από το site της ΕΛΑΣ. Θα είναι αστείο».