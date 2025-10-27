Ο αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), Σωτήρης Σέρμπος, αναλαμβάνει σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση.
Ο Σωτήρης Σέρμπος σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής
