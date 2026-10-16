Νέα κόντρα ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ με αφορμή τις δηλώσεις Αναστασίου: «Συμμερίζεται τη θέση της ο κ. Ανδρουλάκης;» – «Το κόμμα Τσίπρα ασχολείται μόνο με εμάς»

Νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτή τη φορά με αφορμή τις δηλώσεις της Βάσιας Αναστασίου σχετικά με τη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.

Η αναπληρώτρια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική, Βάσια Αναστασίου, μιλώντας στο Action24, δήλωσε πολύ περήφανη για την κυβερνητική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΝΔ.

Συγκεκριμένα ότι «το ΠΑΣΟΚ πράγματι συγκυβέρνησε με την Νέα Δημοκρατία, είμαι προσωπικά πάρα πολύ περήφανη για αυτή την συγκυβέρνηση η οποία έσωσε τη χώρα από το να πέσει στα βράχια» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Αναστασίου.

Δείτε τις δηλώσεις την Βάσιας Αναστασίου στο 19:30 του βίντεο:

ΕΛ.Α.Σ.: «Συμμερίζεται τη θέση του στελέχους του ο κ. Ανδρουλάκης;»

«Η δήλωση της κυρίας Αναστασίου ότι αισθάνεται πάρα πολύ περήφανη για τη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ μπορεί να εξηγήσει σε όλους την αιτία των καθημερινών επιθέσεων του ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα.

Αν είναι τόσο πολύ περήφανοι εκεί στο ΠΑΣΟΚ για τη περίοδο της συγκυβέρνησης με τον Σαμάρα, τον Μητσοτάκη, τον Βορίδη, τον Άδωνη και τον Βελόπουλο, μήπως έχουνε βάλει στόχο να ξαναγίνουν περήφανοι, τώρα που η αυτοδυναμία έγινε άπιαστο όνειρο για τη ΝΔ;

Περιμένουμε με ενδιαφέρον ο λαλίστατος κ. Ανδρουλάκης να απαντήσει αν συμμερίζεται τη θέση του στελέχους του, και αν με περηφάνεια αναπολεί και ο ίδιος το σύστημα 4-2-1, για τη μοιρασιά των κρατικών θέσεων με το κομματικό κομπιουτεράκι.» αναφέρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σε ανακοίνωσή της.

ΠΑΣΟΚ: «Ηρεμήστε κύριε Τσίπρα»

Το κόμμα ΕΛΑΣ που τάχα δίνει τον αγώνα να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία, σήμερα ασχολείται μόνο με το ΠΑΣΟΚ.

Αν για όποιον κατατάσσουν στην κατηγορία του «αφελούς», καταναλώνουν τόση προσπάθεια, τα πράγματα είναι προφανώς πολύ σκούρα για το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα.

Ο κ. Τσίπρας που έτρεχε περιχαρής να φωτογραφηθεί με την αποπεμφθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ, έχει το θράσος να ταυτίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Μάλλον ξεχνά ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάει τον κ. Γεωργιάδη στα δικαστήρια για όσα συκοφαντικά εκστόμισε σε βάρος του, ενώ ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε καν στους πρωτοφανείς ισχυρισμούς Γεωργιάδη ότι χρηματίστηκε ως Πρωθυπουργός για να αλλάξει άρον άρον τους ποινικούς κώδικες.

Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το πατριωτικό του καθήκον να σώσει τη χώρα από το χείλος του γκρεμού, όταν ο κ. Τσίπρας «ξέπλενε» τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και εξαπατούσε τους πολίτες τάζοντας σεισάχθεια και σκίσιμο των μνημονίων.

Ας του θυμίσει κάποιος ότι είναι άλλο να πληρώνεις το πολιτικό κόστος να μη χρεοκοπήσει η χώρα, κι άλλο να χρεοκοπείς την εμπιστοσύνη των πολιτών για να μην χάσεις την καρέκλα της εξουσίας.

Αν ψάχνει εταίρους της Νέας Δημοκρατίας, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του και να αναρωτηθεί πως κατέληξε να παπαγαλίζει τις νεοφιλελεύθερες θέσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ηρεμήστε, κύριε Τσίπρα. Νομίζατε πως θα σας επιβάλλουν οικονομικά συμφέροντα αλλά λογαριάζατε χωρίς τον λαό της δημοκρατικής παράταξης.

Τα προοδευτικά κόμματα γεννιούνται μέσα από τον λαό, όπως το ΠΑΣΟΚ. Δεν επωάζονται στα θερμοκήπια της διαπλοκής.

Συνεχίστε στον δρόμο της τοξικότητας. Το “νέο” που δήθεν εκπροσωπείτε, είναι πιο παλιό και από το παλιό.

Ματαιοπονείτε αν νομίζετε ότι θα αποπροσανατολίσετε το ΠΑΣΟΚ.

Η χώρα θα πάει μπροστά και όχι λίγο παραπίσω όπως θα βόλευε την εξουσιολαγνεία σας.

ΥΓ. Δεδομένου ότι θέλετε να συγκρίνουμε διαδρομές, πώς αξιολογείτε την δική σας πορεία που διαλύσατε το κόμμα που σας ανέδειξε και πετάξατε σαν βαρίδια τους πολιτικούς σας συντρόφους;