Κόντρα Κυρανάκη-ΚΚΕ: «Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά» – «“Ξέπλυμα” του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη»

Την έντονη αντίδραση του ΚΚΕ προκάλεσαν οι δηλώσεις που έκανε σήμερα ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κληθείς να σχολιάσει τα ποσοστά του κόμματος που στηρίζει ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης. Από τον Περισσό κατηγορούν τον κ. Κυρανάκη για «άθλιες ανιστόρητες και αντικομμουνιστκές δηλώσεις» αλλά και για «”ξέπλυμα” του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη, τον οποίο μάλιστα αβαντάρει κι ως “ανισυστημικό”».

Οι δηλώσεις Κυρανάκη

Μιλώντας σήμερα στη Ναυτεμπορική TV και κληθείς να σχολιάσει το κόμμα που στηρίζει ο Κασιδιάρης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι «η δημοκρατία, τα λύνει αυτά» και σημείωσε: «Ο κ. Κασιδιάρης, καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, εξέτισε την ποινή του, αποφυλακίστηκε μετά από εφτά χρόνια, αυτή τη στιγμή φαίνεται να ‘χει μια μεγάλη αποδοχή σε πολύ νέους ψηφοφόρους», ενώ τόνισε ότι τον προβληματίζει και ο κόσμος που ψηφίζει ΚΚΕ, «που είναι επίσης ένα αυταρχικό κόμμα, το οποίο δεν πιστεύει στην δημοκρατία». «Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά», πρόσθεσε.

Αναλυτικά, ερωτηθείς για τις επιδόσεις του κόμματος που στηρίζει ο Κασιδιάρης, είπε πως «θα σας απαντήσω για τον κ. Κασιδιάρη, προηγουμένως όμως: Βλέποντας αυτή την εικόνα με τα πολλά μικρά κόμματα και “κομματίδια”, εγώ δεν θεωρώ ότι όλα αυτά θα καταφέρουν να “τερματίσουνε” στην κάλπη του ‘27. Είδαμε πολλά “πυροτεχνήματα” τα τελευταία χρόνια, και στις προηγούμενες εκλογές, και κόμματα τα οποία μπήκαν στη Βουλή, και τώρα στην πράξη δεν υπάρχουν, έτσι; Άρα λοιπόν, θεωρώ ότι και στις εκλογές του ‘27, δεν θα “τερματίσουν” όλοι αυτοί. Ο κ. Κασιδιάρης, καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, εξέτισε την ποινή του, αποφυλακίστηκε μετά από εφτά χρόνια, αυτή τη στιγμή φαίνεται να ‘χει μια μεγάλη αποδοχή σε πολύ νέους ψηφοφόρους…».

Σε σχόλιο των δημοσιογράφων της εκπομπής ότι πρόκειται για ένα «τεράστιο πρόβλημα», ο κ. Κυρανάκης απάντησε: «Η δημοκρατία, ξέρετε, τα λύνει αυτά». Όταν οι παρουσιαστές πρόσθεσαν ότι αυτό δεν παύει να μας προβληματίζει, ο γραμματέας της ΝΔ δήλωσε: «Φυσικά, εντάξει. Όπως με προβληματίζει κι εμένα ότι ο κόσμος ψηφίζει ΚΚΕ, που είναι επίσης ένα αυταρχικό κόμμα, το οποίο δεν πιστεύει στην δημοκρατία. Το οποίο στήριζε τον Στάλιν, ο οποίος επίσης σφαγίασε εκατομμύρια ανθρώπους. Τα άκρα για εμένα είναι στην ίδια ζυγαριά. Ο ένας στηρίζει τον Χίτλερ, ο Κασιδιάρης, ο οποίος αντί για ελληνική σημαία είχε τη σβάστιγγα του Χίτλερ χαραγμένη πάνω του, και ο άλλος στηρίζει τον Στάλιν. Αυτά είναι τα δύο άκρα. Και για αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να το πάμε και λίγο πιο θεσμικά και λίγο “κεντρώα”, έχει κοινή ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ναζισμού και του Κομμουνισμού. Γιατί αυτή είναι η ιστορία και δεν παραγράφεται…».

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα στις πολύ νέες ηλικίες, έχει πολύ “πέρασμα”. Οι μαθητικές καταλήψεις αυτή τη στιγμή, κυρίως υποκινούνται από μαθητές, οι οποίοι πρόσκεινται από τώρα κομματικά, στο ΚΚΕ. Δεν υπάρχει περίπτωση μαθητής να πάει να στηρίξει ένα “συστημικό” κόμμα, να το πω έτσι», συμπλήρωσε.

«Υπάρχει ένα κοινωνικό φαινόμενο που δεν το είχαμε δει στις προηγούμενες εκλογές, υπάρχουν πολλοί νέοι ψηφοφόροι, κυρίως αρσενικού φύλου, που νιώθουν μία ταύτιση με αυτό που πρεσβεύει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Εγώ θέλω να τους πω το εξής, διότι αυτά τα παιδιά έχουν γεννηθεί το 2010 και δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει κρίση, τι σημαίνει επίσης ο ρόλος της Χρυσής Αυγής μέσα στην κρίση, τι σημαίνουν τα μαχαιρώματα, τι σημαίνει βία, τι σημαίνουν όλα αυτά που είδαμε εντός και εκτός Βουλής και οδήγησαν εγκληματίες στη φυλακή, βλέπουν κάποιον απλά που μιλάει “πατριωτικά”. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε λίγο έχουμε 28η Οκτωβρίου, την εθνική μας εορτή που είπαμε το μεγάλο “όχι” στον φασισμό, και αργότερα διώξαμε τους Γερμανούς του Χίτλερ για να είναι ελεύθερη η Ελλάδα, άνθρωπος που στήριζε τον Χίτλερ μπορεί να είναι ταυτόχρονα και πατριώτης, για εμένα δεν μπορεί…», πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης.

Δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη:

Η αντίδραση του ΚΚΕ

Το ΚΚΕ αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως «ο αντικομμουνισμός του δεν τον αφήνει, γι’ αυτό και στο ερώτημα αν τον προβληματίζει το ποσοστό του κόμματος Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις, εκείνος επιχειρηματολογεί ότι τον ανησυχεί η άνοδος του ΚΚΕ, ομολογώντας ποιος είναι ο πραγματικός φόβος της κυβέρνησής του».

Αναλυτικά, σε σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ «για τις άθλιες ανιστόρητες και αντικομμουνιστικές δηλώσεις του Γραμματέα της ΝΔ» αναφέρεται ότι «αν κάτι αποδεικνύει το νέο, χοντροκομμένο, αντικομμουνιστικό παραλήρημα του Γραμματέα της ΝΔ, Κ. Κυρανάκη, είναι πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο “ξέπλυμα” του ναζί εγκληματία Κασιδιάρη, τον οποίο μάλιστα αβαντάρει κι ως “ανισυστημικό”!».

Σύμφωνα με τον Περισσό, «το ότι ο Κυρανάκης επιστρατεύει την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, την εξίσωση του φασισμού με τον κομμουνισμό, του θύτη, δηλαδή των ναζί εγκληματιών με τα εκατομμύρια θύματά τους, τους λαούς, με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές, επικαλούμενος την ΕΕ, το μόνο που κάνει είναι να επιβεβαιώνει τον αντιδραστικό, αντιλαϊκό, χαρακτήρα της και δεν ξαφνιάζει κανέναν».

«Όσο όμως και να θέλει ο Κυρανάκης να κρυφτεί, ο αντικομμουνισμός του δεν τον αφήνει, γι’ αυτό και στο ερώτημα αν τον προβληματίζει το ποσοστό του κόμματος Κασιδιάρη στις δημοσκοπήσεις, εκείνος επιχειρηματολογεί ότι τον ανησυχεί η άνοδος του ΚΚΕ, ομολογώντας ποιος είναι ο πραγματικός φόβος της κυβέρνησής του» επισημαίνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Λογικό κι επόμενο είναι όταν η κυβέρνηση της ΝΔ παίζει τα ρέστα της στην πολεμική εμπλοκή, όχι μόνο να ξεπλένει τα διάφορα χρήσιμα σε καιρό πολέμου φασιστοειδή, αλλά και να επιτίθεται στη μόνη δύναμη, το ΚΚΕ, που παλεύει ενάντια στα επικίνδυνα σχέδιά της, που σέρνουν τον λαό και τα παιδιά του στο σφαγείο του πολέμου για τα συμφέροντα των ομίλων».

Καταλήγοντας, από το ΚΚΕ τονίζουν: «ΥΓ: Πάλι καλά που ο Κ. Κυρανάκης κάλεσε τα νέα παιδιά να μελετήσουν την Ιστορία. Μόνο που τότε θα μπορέσουν να δουν ποιοι γεννούν αλύγιστους ήρωες, όπως οι 200 της Καισαριανής και ποιοι τέρατα και μαχαιροβγάλτες. Ίσως για αυτό το ΚΚΕ να έχει “πέρασμα” στους μαθητές, τους φοιτητές, τους νέους εργαζόμενους, όπως ανησυχεί ο ίδιος, το κόμμα του και το σύστημα που υπηρετούν».

Κυρανάκης: Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν έχει μέλλον

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επανήλθε στο θέμα, δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα των δηλώσεών του και σχολιάζοντας πως «λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του δεν έχει μέλλον».