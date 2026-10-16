Φαίη Ξυλά: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία ανώτερη δύναμη που μας συνδέει όλους»

Για την προσωπική της ζωή, τη σχέση με τον γιο της, το ενδεχόμενο ενός νέου συντρόφου, αλλά και την πίστη και το πέρασμα του χρόνου μίλησε η Φαίη Ξυλά σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό» την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στις αγωνίες που έχει για το μέλλον του γιου της, τον οποίο απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο, επισημαίνοντας ότι μεταξύ τους υπάρχει έντονη επικοινωνία.

«Έχω πάρα πολλές αγωνίες για το μέλλον του και φόβους. Δουλεύω πολύ με αυτά καθημερινά. Συζητάμε υπερβολικά πολύ. Ό,τι τον απασχολεί, θα το συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε τη στιγμή που εκείνος θα επιλέξει», ανέφερε.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο να γνωρίσει στον γιο της έναν νέο σύντροφο, η Φαίη Ξυλά εξήγησε ότι πρόκειται για ένα θέμα που έχουν ήδη συζητήσει, τονίζοντας ότι η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη δεν είναι εύκολη.

«Του έχω ήδη μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα. Δεν είναι κάτι εύκολο, όταν έχεις παιδί, να φέρεις έναν καινούριο σύντροφο. Το να συζήσεις κιόλας είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά ήδη έχω μιλήσει στο παιδί μου και ξέρει ότι και ο μπαμπάς του και η μαμά του, πέρα από γονείς, είναι και άνθρωποι και μπορεί να ερωτευτούν και να είναι με κάποιον σύντροφο. Αυτό δεν ακυρώνει την αγάπη που έχεις προς το παιδί. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό που πρέπει να καταλάβει. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τη θεωρία στην πράξη, οι συζητήσεις γίνονται».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Όσες φορές έχει χρειαστεί, δεν έχει μπει ακριβώς στην πράξη. Προσπαθώ λίγο να το απομονώσω».

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Τι είπε για έναν νέο γάμο και τον ιδανικό σύντροφο

Σχετικά με το ενδεχόμενο να παντρευτεί ξανά, η Φαίη Ξυλά ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί κάτι που σκέφτεται αυτή την περίοδο, χωρίς να αποκλείει όσα μπορεί να φέρει το μέλλον.

«Δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι. Βέβαια, η ζωή είναι απρόβλεπτη, αλλά δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι», δήλωσε.

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά που θεωρεί σημαντικά σε έναν σύντροφο, έδωσε έμφαση στις κοινές ηθικές αξίες και απόψεις.

«Θέλω να έχουμε τις ίδιες ηθικές αξίες, μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπο. Και να έχουμε και πάρα πολλά κοινά, σε απόψεις κυρίως», είπε.

Η πίστη και οι συζητήσεις με τον γιο της

Η Φαίη Ξυλά αναφέρθηκε και στην παλαιότερη δήλωσή της ότι «είναι άθρησκη αλλά δεν είναι άθεη», εξηγώντας ότι συζητά και αυτό το ζήτημα με τον γιο της, αφήνοντάς του την ελευθερία να διαμορφώσει τις δικές του πεποιθήσεις μεγαλώνοντας.

«Νομίζω ότι θα επιλέξει εκείνος, όταν μεγαλώσει, τι ακριβώς θέλει να πιστεύει και αν θέλει να πιστεύει», ανέφερε.

Στη συνέχεια μίλησε για τη δική της σχέση με την πίστη: «Πιστεύω ότι υπάρχει μία ανώτερη δύναμη και ότι υπάρχει κάτι που μας συνδέει όλους και, εννοείται, θα πω και “Θεέ μου”. Πηγαίνω και στην εκκλησία και μου αρέσουν πολύ τα μυστήρια. Στους χώρους λατρείας, είτε είναι αρχαίοι ναοί είτε είναι αρχαία θέατρα είτε σύγχρονοι ναοί, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει μία πολύ ωραία ενέργεια».

Η σχέση της με τον χρόνο, την υγεία και την εμφάνιση

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για το πέρασμα του χρόνου, εστιάζοντας περισσότερο στην υγεία της και στις συνήθειες που θα ήθελε να βελτιώσει.

«Στο να προσέξω την υγεία μου, ναι. Το έχω. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος -δεν είμαι περήφανη γι’ αυτό- που δεν κάνω πολύ καλή διατροφή. Προσπαθώ να τη διορθώσω, δεν τα έχω καταφέρει και πολύ. Είμαι ακόμα μικρή, έχω μέλλον», είπε με χιούμορ, σημειώνοντας παράλληλα ότι γυμνάζεται τα τελευταία χρόνια, χωρίς όμως να ακολουθεί συστηματικό πρόγραμμα.

Αναφορικά με την εμφάνισή της, επισήμανε ότι φροντίζει τον εαυτό της στον βαθμό που την κάνει να αισθάνεται καλά, προσαρμόζοντας παράλληλα τις επιλογές της στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

«Κάνω τα απαραίτητα για να αισθάνομαι καλά. Μου αρέσει να προσέχω την εμφάνισή μου, να ντύνομαι ωραία, αλλά είναι και σε ποια φάση θα με βρεις. Γιατί, αν είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε πρόβες και τρέξιμο, θέλω να είμαι και άνετη».