Μητσοτάκης: Κρατάμε εφεδρείες για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα όλον τον χειμώνα – Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα ενόψει εκλογών

Κρατάμε εφεδρείες για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα όλον τον χειμώνα, καθώς δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες θα είναι οι πραγματικές ανάγκες σε σχέση και με τις τιμές του πετρελαίου αλλά και των προϊόντων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη Σύνοδο Κορυφής, υπογραμμίζοντας ότι ζούμε σε καιρούς που είναι εξαιρετικά ταραγμένοι, έχουμε δύο πολέμους και μία τεράστια παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

«Εάν πιστεύει κάποιος ότι η Ελλάδα θα είναι ένα γαλατικό χωριό που θα είναι απομονωμένη και δεν θα επηρεαστεί καθόλου απ’ αυτή την κρίση, λυπάμαι, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Αν πάλι κάποιοι πιστεύουν ότι θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα, θα μοιράζουμε χρήματα δεξιά και αριστερά για να γίνουμε αρεστοί πολιτικά και θα υπονομεύσουμε όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια για να γίνουμε ενδεχομένως λίγο πιο συμπαθείς ενόψει των εκλογών, λυπάμαι αλλά έχω αποδείξει πολλές φορές ότι αυτή δεν είναι αυτή η δικιά μου νοοτροπία, μπορεί να είναι η νοοτροπία κάποιων άλλων που στο παρελθόν έριξαν τη χώρα στα βράχια», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει το τι θα κάνουμε με την ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς, όπως είπε, θέλω να είμαι σίγουρος ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι νησιώτες μας με αυξήσεις στα εισιτήρια ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους του ντίζελ που χρησιμοποιούν τα καράβια μας.

Ως προς τη Σύνοδο Κορυφής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «νομίζω ότι κατέστη απολύτως σαφές ότι η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής πρέπει να προστατευθεί τουλάχιστον στα ποσά που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικά για τη χώρα μας. Δεν εκτιμώ ότι θα κάνουμε εκπτώσεις ως προς τον τομέα αυτό».

Από κει και πέρα, ανέφερε, «θεωρώ ότι προφανώς θα χρειαστεί να γίνουν κάποιοι συμβιβασμοί. Οι ίδιοι πόροι, που αποτελούν βασικό συμπληρωματικό στοιχείο του προϋπολογισμού είναι σημαντικοί αλλά κι αυτοί για να συμφωνηθούν θα πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι δεν επιβαρύνουν δυσανάλογα τις λιγότερο πλούσιες χώρες, όπως η πατρίδα μας» και πρόσθεσε πως «έχουμε ακόμα μια δύσκολη διαπραγμάτευση μπροστά μας», εκφράζοντας την ευχή να κλείσει η διαπραγμάτευση πριν από το τέλος του έτους.

Για το μεταναστευτικό

Ερωτηθείς για το μεταναστευτικό και την πρόταση που έχει καταθέσει η Ελλάδα για ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργαλειοποίησης και μαζικών ροών, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «τα γαλάζια γράμματα αρκετά συχνά έχουν σημαντική ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έστειλα αυτή την επιστολή, υπήρξε καθολική αναγνώριση απ’ όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, αυτό είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αναμένουμε πολύ σύντομα τις νομοθετικές προτάσεις».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης πρόκειται για «μια ακόμη ελληνική πρωτοβουλία που γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή η συμπλήρωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί αν βρισκόμασταν αντιμέτωποι πάλι με ένα περιστατικό όπως αυτό του Έβρου ή της Θέουτα θα είχαμε ένα ευρωπαϊκό οπλοστάσιο για να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε

πολύ αποτελεσματικά. Εμείς πάλι το ίδιο θα κάναμε και θα κάνουμε, γιατί το χρέος μας είναι να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Είναι άλλο να το κάνεις όμως ως εθνική προτεραιότητα και άλλο

να είσαι θωρακισμένος με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Συνέχισε λέγοντας πως πρόκειται για μεγάλη επιτυχία της χώρας και εξέφρασε την εκτίμησή του ότι είναι ένας κρίκος σε μια αλυσίδα αλλαγής της ευρωπαϊκής πολιτικής στο μεταναστευτικό με ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων. Είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί συνολικά η Ευρώπη έχει αλλάξει την πολιτική της στο ζήτημα, είναι βέβαιο ότι κινούμαστε επιτέλους στη σωστή κατεύθυνση, συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.