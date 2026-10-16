Κομισιόν: Θετική στις προτάσεις του Γιώργου Αυτιά η Επίτροπος για το δημογραφικό

Την απόφαση της Κομισιόν να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος διατύπωσε η αρμόδια Επίτροπος Dubravka Šuica, απαντώντας στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά. Η Επίτροπος παραθέτει στην απάντησή της σειρά μέτρων που πρότεινε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής για το σημαντικό αυτό ζήτημα.

Ο Γιώργος Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη λήψη νέων μέτρων και την παροχή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των πολιτικών των κρατών-μελών με στόχο την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης.

Η Dubravka Šuica καταγράφει στην απάντησή της τα σημεία, στα οποία επρόκειτο να παρέμβει η Κομισιόν και συνδέονται με ζητήματα που είχε θέσει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, όπως:

Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στήριξη περιοχών που βρίσκονται αντιμέτωπες με τη μείωση του πληθυσμού τους.

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη, με τη στήριξη της ΕΕ, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για να αντιμετωπίσουν τις δημογραφικές μεταβολές.

Ενίσχυση της παραμονής των κατοίκων στους τόπους καταγωγής τους.

Ο κ. Αυτιάς έχει επανειλημμένα αναδείξει την ανάγκη για τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

Α) Τη θέσπιση ειδικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων σύγχρονης και ποιοτικής διαβίωσης, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των κατοίκων και να παραμείνουν στις περιοχές τους.

Β) Την παροχή αυξημένων ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ενίσχυση των υποδομών υγείας, εκπαίδευσης και ενέργειας.

Γ) Τη χορήγηση ειδικού μπόνους παραμονής σε νέες οικογένειες που επιθυμούν να διαμένουν στην περιφέρεια.

Η πλήρης απάντηση της Επιτρόπου είναι η εξής:

Η δημογραφική αλλαγή επηρεάζεται από τις επιλογές ζωής που κάνουν τα άτομα και οι οικογένειες. Παρότι οι δημογραφικές πολιτικές αποτελούν πρωτίστως εθνικές αρμοδιότητες, η ΕΕ στηρίζει τα κράτη-μέλη μέσω χρηματοδότησης και πλαισίων πολιτικής.

Η «εργαλειοθήκη για τη δημογραφία» προτείνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα

μπορούσαν να υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη, με τη στήριξη της ΕΕ, στο εθνικό και περιφερειακό τους πλαίσιο για να αντιμετωπίσουν τη δημογραφική αλλαγή. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να αναπτύξει περαιτέρω τέτοιες πολιτικές, με βάση, μεταξύ άλλων, την επιτυχία τους και το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν. Πρόσφατες πρωτοβουλίες, όπως η στρατηγική για τη διαγενεακή δικαιοσύνη, το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης, η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και ο μηχανισμός ενίσχυσης ταλέντων, ασχολούνται συλλογικά με τις ποικίλες συνέπειες της δημογραφικής αλλαγής. Η Επιτροπή προετοιμάζει ειδική στρατηγική για το «δικαίωμα παραμονής», όπου θα προτείνει ένα όραμα και συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία θα αυξηθεί η ευημερία και η ποιότητα ζωής στις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικές με τη μείωση του πληθυσμού. Η αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής περιλαμβάνεται στην πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (2028-2034), ως στόχος, αφενός, των σχεδίων εθνικής και περιφερειακής εταιρικής σχέσης και, αφετέρου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.

Τα κράτη μέλη μπορούν ήδη να χρησιμοποιούν διάφορα χρηματοδοτικά μέσα: