Μητσοτάκης: Υποδέχτηκε τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον προπονητή και παίκτες της ομάδας μετά την κατάκτηση της Euroleague – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συνάντηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης στο μπάσκετ είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup και τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια, λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague και την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου από τους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους συνεχάρη για την κατάκτηση της Euroleague και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης προσήλθαν στη συνάντηση με το τρόπαιο και μία μπάλα του μπάσκετ με υπογραφές.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: