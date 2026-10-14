Μητσοτάκης: «Καμία χώρα δεν είναι “Γαλατικό Χωριό” μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα – Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις στην Ευρώπη»

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σοβαρό βήμα στο μέλλον, εγκαινιάζοντας τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα μπαταριών στην Ελλάδα μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη». Με αυτή τη φράση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy & Metals και του Ομίλου Καράτζη στις Νέες Καρυές Λάρισας.

Ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στον «κεντρικό στόχο» που έθεσε στη Θεσσαλονίκη για τη μείωση του ρεύματος ως το 2030 και στην αποσύνδεση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο.

«Έχουμε κάνει επενδύσεις και φτάσαμε να είμαστε πλεονασματικοί ως χώρα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παραπάνω επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μονόδρομο, πρέπει, όμως, να πλαισιώνονται από υποδομές αποθήκευσης, προκειμένου η παραγωγή τους να μεταφέρεται, να χρησιμοποιείται όπου και όταν χρειάζεται», τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι χρειάζεται προσοχή, καθώς η πράσινη μετάβαση δεν είναι σπριντ αλλά μαραθώνιος.

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε αναφορά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο εδώ και δεκαετίες και στη γεώτρηση που θα ξεκινήσει στο Ιόνιο το δεύτερο τρίμηνο το 2027.

Είπε ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι δύσκολος, κάνοντας αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις και λέγοντας ότι κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούζ και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο – φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής.

«Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένο «Γαλατικό Χωριό», μακριά από την παγκόσμια καταιγίδα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι σε εθνικό επίπεδο υψώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα.

«Δίκαιες και κοστολογημένες παρεμβάσεις»

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη των νοικοκυριών και τόνισε ότι πρόκειται για «δίκαιες παρεμβάσεις, κοστολογημένες οι οποίες θα επανεξετάζονται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις».

«Αν η ελληνική οικονομία δεν ήταν σε θέση να παράγει πλεονάσματα ως αποτέλεσμα της μεγάλης ανάπτυξης δεν θα είχαμε σήμερα τις δημοσιονομικές δυνατότητες να στηρίξουμε την κοινωνία. Το αποτέλεσμα της συνετής και επιτυχημένης δημοσιονομικής πολιτικής μεταφράζεται στη δυνατότητα να μπορούμε να στηρίζουμε τους πολίτες στο μέτρο των εθνικών μας δυνατοτήτων και των αντοχών του προϋπολογισμού», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε και για το αυριανό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετάσχει και αναφέρθηκε στο μήνυμά του προς τους ηγέτες της ΕΕ, το οποίο θα κινείται σε τρεις κατευθύνσεις.

Καμιά εθνική ρύθμιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία διεθνή επίθεση και αυτό είναι το μήνυμά μου :

Η αναγκαία στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απαιτεί περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία, θα μας έδινε δυνατότητα για περαιτέρω και στοχευμένα μέτρα δίπλα στα εθνικά μέτρα, καθώς δεν αρκούν οι απλές εκκλήσεις να σβήνουμε τα φώτα και να μην καταναλώνουμε βενζίνη, να στηρίξουμε και την ευρωπαϊκή βιομηχανία και το ίδιο ισχύει και για τη ναυτιλία, όπως είπε.

Στην Ευρώπη πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να απαντήσουμε ενιαία στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και στο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας. Μία απάντηση που θα φέρει χειροπιαστό αποτέλεσμα, καθώς μόνο αυτό μπορεί να κλείσει τον δρόμο στον αδιέξοδο λαϊκισμό και στα άκρα κάθε είδους, τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Στόχος να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου απευθείας στην αντλία το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο»

Πριν από τα εγκαίνια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με αντιπροσωπεία αγροτών ,=μ

«Ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινά νωρίς, έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες, οι οποίοι του έθεσαν, μεταξύ άλλων, τα θέματα του κόστους παραγωγής και του αφορολόγητου πετρελαίου και τα ζήτημα ΟΣΔΕ.

Για το πρώτο ζήτημα, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως στόχος είναι να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου στην αντλία, ενώ σχετικά με τα θέματα που αφορούν στον ΟΣΔΕ, σημείωσε πως είναι πρώτη προτεραιότητα.