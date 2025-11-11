Μητσοτάκης για την αύξηση των ορίων επιστροφής του ΕΦΚ του Αγροτικού Πετρελαίου: «Θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα»

Aπό τη Ροδόπη όπου πραγματοποιεί επίσκεψη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση του ανώτατου ορίου για το αγροτικό πετρέλαιο, λέγοντας χαρακτηριστικά «αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες μας».

«Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση πώς θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα» πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι έως σήμερα με τις 3 πρώτες δόσεις έχουν καταβληθεί 56,3 εκατ. ευρώ σε περίπου 113.000 αγρότες που είχαν συναλλαγές αγοράς αγροτικού πετρελαίου και απομένουν δύο ακόμη πληρωμές για το οικονομικό έτος 2025, μία έως 30 Δεκεμβρίου για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30 Νοεμβρίου και μία στις 31 Ιανουάριου για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast. Στις 13.00 θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής. Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

Nωρίτερα, κατά την άφιξη του Πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης 150 αγρότες με 70 τρακτέρ στο πλαίσιο των διαμαρτυριών που πραγματοποιούν είχαν αποκλείσει τις δύο κεντρικές κεντρικές πύλες, με τον κ. Μητσοτάκη να συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμα του.

 

