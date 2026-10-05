Μαρινάκης: «Οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν» – Τι απάντησε για τις απουσίες από τη σημερινή εκδήλωση της ΝΔ

Στην επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη για την καταγραφή των ζημιών από τη σφοδρή κακοκαιρία που «σάρωσε» το νησί, στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και στην αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Σχολιάζοντας τις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα υπερπλεονάσματα αλλά και τις δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις, είπε πως «έχει κάνει κανονικότητα, στην πολιτική επικοινωνία, τις λαθροχειρίες».

«Μάλλον ο κ. Τσίπρας δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα, σε αντίθεση με το τι συνέβαινε επί των δικών του ημερών. Πράγματι, ο κ. Τσίπρας αύξανε τους φόρους, αύξησε ή επέβαλε 30 νέους φορολογικούς συντελεστές και με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ, κυρίως από τη μεσαία τάξη, και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, για να επιστρέψει με πρόσκαιρες παροχές το ένα από τα δέκα που τους είχε πάρει. Αυτή ήταν η πολιτική της δικής του περιόδου. Εμείς κάνουμε το εντελώς αντίθετο. Εμείς δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή. Για την ακρίβεια, αυξήσαμε τον ΕΝΦΙΑ στις τράπεζες, ώστε να πέσουν στην αγορά όσο γίνονται περισσότερα κλειστά ακίνητα. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους. Έχουμε προβεί 83 φορές, δηλαδή σε μειώσεις φόρων και εισφορών. Και αν αθροίσει κανείς και τις φοροελαφρύνσεις που θα εφαρμοστούν το 2027, οι φοροελαφρύνσεις συνολικά αυτών των ετών φτάνουν τις 91».

«Ενώ λοιπόν μειώνουμε τους φορολογικούς τελεστές, είναι μεγάλη επιτυχία ότι αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουμε πίσω στον κόσμο όσα δικαιούνται και στερήθηκε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Τα παραπάνω έσοδα προκύπτουν πρωτίστως από την ανάπτυξη της οικονομίας, δηλαδή τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι πολύ απλό για να το καταλάβει και ο κύριος Τσίπρας, όταν ένας άνθρωπος βρίσκει δουλειά και δεν είναι ένας, είναι 600.000 άνθρωποι που βρήκαν δουλειά αυτά τα χρόνια, πληρώνει στο κράτος φόρους και εισφορές οι οποίοι είναι μειωμένοι, άρα με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται τα έσοδα του κράτους χωρίς να αυξάνονται οι φόροι» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσέθεσε:

«Παράλληλα, έχουν αυξηθεί πολύ, εκτοξευθεί οι επενδύσεις, έχουν αυξηθεί κατά 95% από το 2019 και βέβαια, αντιμετωπίζεται με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με το τι συνέβαινε μέχρι το 2019, η φοροδιαφυγή και όλα αυτά αποφέρουν περισσότερα έσοδα. Τα παραπάνω έσοδα, από αυτά τα οποία αναφέρω, δηλαδή πέραν των παραπάνω φορολογικών εσόδων τα υπερέσοδα, όταν προκύπτουν από το ΦΠΑ επιστρέφονται στην κοινωνία πίσω περισσότερα».

Επιπλέον υπογράμμισε ότι το 2026, 950 εκατομμύρια παραπάνω εισπράχθηκαν από τον ΦΠΑ. Όχι από τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, συνολικά, και έχουν επιστραφεί πίσω στην κοινωνία με έκτακτα μέτρα παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο.

«Άρα και αυτά τα παραπάνω των επιπλέον εσόδων από την πολιτική μας και όσα από αυτά αναφέρονται στα αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ και όχι στον αυξημένο φορολογικό συντελεστή, επιστρέφουν επίσης στην κοινωνία» σημείωσε και στη συνέχεια απάντησε στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα περί φιλοδωρημάτων λέγοντας:

«Είναι φιλοδώρημα το να έχει ένας μισθωτός το μισό φόρο εισοδήματος στην πραγματικότητα, από εκεί που έχει 29% να έχει τώρα 20% και αν έχει ένα παιδί 18%, δύο παιδιά 16% και αν είναι τρίτεκνος από 1/1/27 0 και 1/1/26, μηδέν φόρο μέχρι 20.000 ευρώ; Είναι φιλοδώρημα να μηδενίζεις τον φόρο για ένα νέο εργαζόμενο μέχρι 25 ετών ή να τον πηγαίνεις 9% για έναν εργαζόμενο μέχρι 30 ετών; Είναι φιλοδώρημα το να δίνεις κάθε χρόνο ένα ενοίκιο από τα 12 που δίνει ένας ενοικιαστής, αναφερόμενος το 80% των ενοικιαστών; Είναι φιλοδώρημα να δίνεις δύο ενοίκια πίσω κάθε χρόνο σε κάποιον ο οποίος νοικιάζει εκτός έδρας, γιατρό, νοσηλευτή, εκπαιδευτικό; Όλα αυτά λέει φιλοδωρήματα ο κύριος Τσίπρας».

Και τόνισε: «Οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν. Ας μας πει λοιπόν τι από όλα αυτά εννοεί φιλοδωρήματα για να ξέρουμε τι θέλει να κόψει και επίσης να μας πει, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, πώς θα χρηματοδοτήσει τα παραπάνω μέτρα που θέλει να πάρει και η κοστολόγηση τους προκάλεσε τεράστιες παραφωνίες από τα στελέχη του. Πώς μπορεί μια κυβέρνηση να δώσει πίσω στον κόσμο αυτά τα οποία έχει στερηθεί, αν δεν καταφέρνει να έχει παραπάνω φορολογικά έσοδα ενώ μειώνει φόρους;» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις ο κ. Μαρινάκης είπε: «Έχει κάνει πλέον κανονικότητα, στην πολιτική επικοινωνία, το ΠΑΣΟΚ, τις λαθροχειρίες. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να μετρήσω πλέον πόσες φορές το ΠΑΣΟΚ παραποιεί λεγόμενα υπουργών ή βουλευτών της Ν.Δ., κυβερνητικών ή κοινοβουλευτικών στελεχών, για να απαντήσει ή να δημιουργήσει ένα αφήγημα. Αυτές τις λαθροχειρίες επαναλαμβάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παίρνοντας την αντίστοιχη γραμμή από το γραφείο Τύπου».

«Η κριτική που ασκήθηκε, με τον τρόπο που την άσκησε κάθε κυβερνητικός στέλεχος, είχε να κάνει συνολικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Η οποία πρόταση ήταν μια πρόταση που έλεγε, με πάρα πολύ απλά ελληνικά, στους συνεπείς φορολογούμενους, δανειολήπτες, ότι είναι κορόιδα. Ότι δεν αξίζει να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Εμείς κρατάμε μια ισορροπία. Σεβόμαστε τους συνεπείς, στηρίζουμε τους συνεπείς, και παράλληλα δίνουμε όσες παραπάνω ανάσες μπορούμε στους πολίτες, οι οποίοι, λόγω αδυναμίας, λόγω περισσότερων εξόδων, θέλουν να συνεχίσουν να είναι συνεπείς. Γιατί δεν είναι μπαταχτσήδες, είναι άνθρωποι που βρέθηκαν σε μια δύσκολη θέση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτή την ισορροπία. Άρα πρόταση από πρόταση διαφέρει» υπογράμμισε.

«Καμία δικαίωση δεν τίθεται για το ΠΑΣΟΚ. Αν θέλει να το πιστεύει, ας το πιστεύει, αλλά από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις δεν το πιστεύουν και πολλοί συμπολίτες μας. Και επίσης, ένα κόμμα το κρίνεις συνολικά. Όταν το ΠΑΣΟΚ τάζει ότι του έρθει εκείνη τη στιγμή στο μυαλό για να γίνει αρεστό στον κόσμο, χωρίς να το κοστολογεί, και όταν έρχεται η ώρα της κοστολόγησης, διαφωνεί ο ένας με τον άλλον, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε αποσπασματικά μία πρόταση» πρόσθεσε.

Για τις απουσίες από τη σημερινή εκδήλωση της ΝΔ

Απαντώντας σε ερώτηση «γιατί σας γυρνάνε την πλάτη οι πρώην πρόεδροι του κόμματος» με αφορμή τις πληροφορίες περί απουσίας του Κώστα Καραμανλή, του Βαγγέλη Μεϊμαράκη και με φόντο τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά για συγκρότηση νέου κόμματος, ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως «δεν θέλω να μιλώ εξ’ ονόματος άλλων και ειδικά πρώην προέδρων μας, το είδα κι εγώ ότι ο κ. Μεϊμαράκης ως ευρωβουλευτής έχει υποχρεώσεις και με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο ευρωκοινοβούλιο, άρα μην βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλες τις περιπτώσεις. Για τον κύριο Καραμανλή δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση, ο ίδιος επιλέγει πού θα παρευρεθεί. Ούτως ή άλλως κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος του κόμματος είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας του, όπως αποτυπώθηκε και από τη χθεσινή ανάρτηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν αλλάζει ποτέ».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε κάθε νεοδημοκρατίσσα και κάθε νεοδημοκράτη, που ειδικά σε δύσκολες περιόδους έδωσε μάχη γι’ αυτά τα οποία πιστεύει για την παράταξη αυτή, όπως αντίστοιχα προφανώς αυτό συμβαίνει και στα υπόλοιπα κόμματα που ο καθένας υπηρετεί αυτά που πιστεύει. Γι’ αυτούς λοιπόν θα βρεθούμε σήμερα εκεί, αυτούς θα πάμε να τιμήσουμε και για τους ανθρώπους αυτούς που ανιδιοτελώς αγωνίστηκαν γι’ αυτά τα οποία πιστεύουν και δεν υποχώρησαν ακόμα και σε περιόδους έντονου λαϊκισμού θα βρεθούμε σήμερα στην επέτειο για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Εθνάρχη, Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Για τις δηλώσεις Σαμαρά

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Βόρεια Μακεδονία ο κ. Μαρινάκης είπε: «Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια αντιπολίτευση του απόλυτου μηδενισμού και της ατελείωτης πλειοδοσίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε με αυτόν τον τρόπο αντιπολίτευση, ειδικά στα εθνικά θέματα. Στάθηκε στη Βουλή, κάποιους μήνες πριν είχε κάνει και πρόταση δυσπιστίας, και όταν λίγους μήνες μετά ήρθε η ώρα της ψήφισης αυτής της συμφωνίας, επισήμανε τους κινδύνους. Μίλησε για μια κακή συμφωνία. Αξίζει τον κόπο να δείτε την ομιλία αυτή του Ιανουαρίου του 2019, και ως προς τη συνολική στάση της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν τότε αξιωματική αντιπολίτευση, ειδικά το σημείο για τη γλώσσα και την εθνότητα, τους κινδύνους τους οποίους είχε επισημάνει» υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολήσει όλες τις ενέργειες που μπορεί να προβεί, μηδεμίας εξαιρουμένης, για την ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρώπη.

«Άρα θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε εφόσον το κρίνουμε και εφόσον δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα. Από εκεί και πέρα, ο πρωθυπουργός, επειδή βλέπω και μια λαϊκίστικη κριτική από τα κόμματα της ακροδεξιάς και κάποια πρόσωπα, δεν είπε άλλα προεκλογικά και λέει άλλα μετεκλογικά. Το έχουμε ζήσει αυτό πολλές φορές. Είπε ότι η συμφωνία αυτή εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί δεν θα μπορεί να ακυρωθεί» σημείωσε υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε κανένα διαπραγματευτικό μας όπλο και θα συνεχίσουμε να κινούμαστε με βάση το εθνικό συμφέρον».

Για τις ζημιές στην Κρήτη από την κακοκαιρία

Νωρίτερα, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «στην Κρήτη βρίσκεται σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί».

Όπως είπε, «αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των δημάρχων των περιοχών που έχουν πληγεί, του περιφερειάρχη Κρήτης και αντιπεριφερειαρχών. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει».

Υπογράμμισε ότι από την 1η Οκτωβρίου έως και χθες το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε περισσότερες από 508 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 214 περιπτώσεις».

Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των αγορών

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η Ελλάδα προχώρησε στην αποπληρωμή χρέους ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. «Για το σκοπό αυτό αξιοποίησε έσοδα από την επανιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών, οι οποίες είχαν λάβει προηγουμένως στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών αποτελώντας παράλληλα μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πρόωρη εξόφληση δημόσιου χρέους ύψους 12,84 δισ. ευρώ, η οποία, όπως είπε, θα προχωρήσει εντός του 2026, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των φοιτητών και την αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης.

Ανέφερε ακόμη ότι μέσω του Κοινωνικού Ταμείου διατίθενται περίπου 224 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα, ενώ μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα υλοποιείται η πρώτη μεγάλη οργανωμένη αύξηση της προσφοράς φοιτητικών κατοικιών εδώ και δεκαετίες, με νέες εστίες σε έξι Πανεπιστήμια και συνολικά 8.600 κλίνες. Παράλληλα, όπως δήλωσε, προχωρούν η ριζική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της φοιτητικής εστίας στην Πατησίων, καθώς και η αξιοποίηση της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Υπερταμείο και την ΕΤΕ.

«Δίχτυ» στήριξης το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί σημαντικό «δίχτυ» στήριξης, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανάγκη για νέες και σύγχρονες υποδομές. Όπως ανέφερε, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 διατέθηκαν περίπου 87 εκατ. ευρώ σε 46.556 δικαιούχους. Παράλληλα, είπε ότι το υπουργείο Παιδείας έχει καταρτίσει πενταετή στρατηγική για τον μετασχηματισμό της φοιτητικής στέγασης, η οποία περιλαμβάνει την αξιοποίηση των υφιστάμενων εστιών με τη συμβολή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, την κοινωνική αντιπαροχή για την ανάπτυξη νέων υποδομών, την αγορά και ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων, τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και ψηφιακή πλατφόρμα φοιτητικής στέγασης.

Σε ό,τι αφορά την υγεία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έχει εξελιχθεί σε σταθερό πυλώνα της εθνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, προσφέροντας δωρεάν προληπτικούς ελέγχους και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 6,8 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα στις δράσεις του προγράμματος, ενώ σε περισσότερα από 270.000 άτομα εντοπίστηκαν ευρήματα που απαιτούσαν περαιτέρω ιατρική διερεύνηση ή παρακολούθηση. Είπε ακόμη ότι η επιτυχία του προγράμματος οδήγησε στη μετατροπή του σε μόνιμη εθνική πολιτική πρόληψης, με το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» να συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως το 2030 με εθνική χρηματοδότηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών.

Αναφερόμενος στην ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, σημείωσε ότι πρόκειται για την 21η ελληνική εγγραφή και την τρίτη μέσα σε λίγα χρόνια, μετά το Ζαγόρι και τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα. Τόνισε ότι για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της ιστορίας της περιοχής θα υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις και έργα πλήρως εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερε, περιλαμβάνεται η διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου κατά σχεδόν 140.000 στρέμματα, με την τελική έκταση να ξεπερνά τα 375.000 στρέμματα.

Για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε, επίσης, στην επόμενη φάση του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», που απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Όπως είπε, μέσα στον Οκτώβριο οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν προκαταβολή 50%.

Στην πρώτη φάση είχαν υποβληθεί περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για κατοικίες που χρησιμοποιούνται, ενώ η ανώτατη επιχορήγηση ανέρχεται σε 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Οι ιδιοκτήτες μπορούν είτε να αναβαθμίσουν την κατοικία στην οποία διαμένουν είτε να ανακαινίσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, δημιουργώντας εισόδημα από ένα σήμερα ανενεργό ακίνητο.

Κλείνοντας ανέφερε ότι σήμερα στις 18.30 ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Στην Κρήτη βρίσκεται, σήμερα, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς επίσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το νησί.

Αυτή τη στιγμή στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή των Δημάρχων των περιοχών, που έχουν πληγεί, του Περιφερειάρχη Κρήτης και Αντιπεριφερειαρχών. Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και χθες, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 508 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 214 περιπτώσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αντλήσεις υδάτων, μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και κοπές δέντρων.

Η Ελλάδα προχώρησε στην αποπληρωμή δημόσιου χρέους ύψους 2,5 δισ. ευρώ προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για τον σκοπό αυτό, αξιοποίησε έσοδα από την επανιδιωτικοποίηση ελληνικών τραπεζών, οι οποίες είχαν λάβει, προηγουμένως, στήριξη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η κίνηση μειώνει το δημόσιο χρέος και ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών, αποτελώντας, παράλληλα, ακόμη μία ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εντός του 2026, η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη εξόφληση δημόσιου χρέους συνολικού ύψους 12,84 δισ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των φοιτητών και τη συνολική αναβάθμιση της φοιτητικής στέγασης. Μέσω του Κοινωνικού Ταμείου διατίθενται περίπου 224 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα υλοποιείται η πρώτη οργανωμένη μεγάλη αύξηση της προσφοράς φοιτητικών κατοικιών εδώ και δεκαετίες, με την κατασκευή εστιών σε 6 Πανεπιστήμια, συνολικής δυναμικότητας 8.600 κλινών.

Ταυτόχρονα, προχωρούν έργα στρατηγικής σημασίας, όπως η ριζική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της φοιτητικής εστίας στην Πατησίων, καθώς και το σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπερταμείο και την ΕΤΕ.

Σημαντικό «δίχτυ» στήριξης αποτελεί και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, χωρίς όμως να υποκαθιστά την ανάγκη για νέες και σύγχρονες υποδομές. Μόνο το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 διατέθηκαν περίπου 87 εκατ. ευρώ σε 46.556 δικαιούχους.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας έχει καταρτίσει πενταετή στρατηγική για τον μετασχηματισμό της φοιτητικής στέγασης στην Ελλάδα. Στο επίκεντρό της βρίσκονται η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων εστιών με τη συμβολή και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η κοινωνική αντιπαροχή για την ανάπτυξη νέων υποδομών, η αγορά και ανακαίνιση υφιστάμενων ακινήτων, η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες και η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας φοιτητικής στέγασης.

Με κεντρικό συντονισμό, ψηφιακά εργαλεία και πολυεπίπεδες επενδύσεις, η Ελλάδα μπορεί να μειώσει το στεγαστικό χάσμα με την Ευρώπη και να διαμορφώσει για τους φοιτητές, της τις σύγχρονες υποδομές που χρειάζονται και δικαιούνται.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποτελεί, πλέον, έναν σταθερό πυλώνα της εθνικής πολιτικής για τη δημόσια υγεία, παρέχοντας, δωρεάν, προληπτικούς ελέγχους σε εκατομμύρια πολίτες και αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία για την έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας και την ταχύτερη πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική φροντίδα.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν συμμετάσχει στις δράσεις του προγράμματος, ενώ σε περισσότερα από 270.000 άτομα εντοπίστηκαν ευρήματα που απαιτούσαν περαιτέρω ιατρική διερεύνηση ή παρακολούθηση.

Η επιτυχία του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» οδήγησε στη μετατροπή του σε μόνιμη εθνική πολιτική πρόληψης. Το πρόγραμμα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο του 2026 και έως το 2030, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ενισχύοντας τη σταθερή πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν οργανωμένες προληπτικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη θέση στο «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» κατέχει το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, το οποίο απευθύνεται σε πολίτες ηλικίας 30 έως 70 ετών.

Η ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί την 21η ελληνική εγγραφή και την τρίτη μέσα σε λίγα χρόνια, μετά το Ζαγόρι και τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα.

Για την ενίσχυση της προστασίας και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της ιστορίας της περιοχής θα υλοποιηθούν ήπιες παρεμβάσεις και έργα, εναρμονισμένα με το περιβάλλον. Μεταξύ αυτών είναι η διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου κατά σχεδόν 140.000 στρέμματα, περιλαμβάνοντας την περιοχή που έχει ενταχθεί στο Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO, με αποτέλεσμα η τελική έκταση να υπερβαίνει τα 375.000 στρέμματα.

Στην επόμενη φάση περνά το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο απευθύνεται σε νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων και χρηματοδοτεί εργασίες ανακαίνισης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Μέσα στον τρέχοντα μήνα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για να λάβουν προκαταβολή 50%.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοιχτά. Με ανώτατη επιχορήγηση 36.000 ευρώ ανά κατοικία, οι ιδιοκτήτες μπορούν είτε να αναβαθμίσουν την κατοικία στην οποία ήδη διαμένουν είτε να ανακαινίσουν ένα κλειστό ακίνητο και να το διαθέσουν προς ενοικίαση, αποκτώντας εισόδημα από ένα σπίτι που σήμερα παραμένει ανενεργό.

Σήμερα στις 18.30, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας».