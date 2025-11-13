Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση διαβάζει κάποιο άλλο νομοσχέδιο – Εμείς δεν στήνουμε μνημεία και σόου, αλλά στηρίζουμε έμπρακτα τους εργαζόμενους

«Ενισχύουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΡΤ. Παρέχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσει εύρυθμα και αποτελεσματικά σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά. Ενισχύουμε τη διαφάνεια και την ελευθερία του Τύπου» τόνισε ο αρμόδιος υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης, κατά την έναρξη της συζήτησης επί της αρχής του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης – EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)» στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Κατά την εισήγησή του, ο υφυπουργός ανέφερε ότι «το νομοσχέδιο αυτό, ουσιαστικά στο κύριο μέρος του έρχεται να επισφραγίσει τη νέα εποχή που βρίσκεται πλέον η ΕΡΤ ΑΕ και παράλληλα φέρνει και άλλες διατάξεις που ενισχύουν στον πυρήνα της την αληθινή έννοια της ελευθερίας του Τύπου ενσωματώνοντας ενός σημαντικού ευρωπαϊκού Κανονισμού του EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT».

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, «ουσιαστικά συνεχίζουμε μια συνολική προσπάθεια να μπει μια τάξη σε ένα πεδίο που για αρκετά χρόνια ήταν αχαρτογράφητο» σημειώνοντας ότι η αρχή αυτή έγινε με το νομοσχέδιο που έχουμε ψηφίσει για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, τώρα είναι αυτό για την ΕΡΤ και EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT, το επόμενο σχέδιο νόμου θα είναι για τα Περιφερειακά Κανάλια, όπου έχει περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και τις επόμενες ημέρα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και έπεται αυτό το σχέδιο νόμου που θα αφορά τα Ραδιόφωνα, όπου αναμένεται να τεθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Το νομικό πλαίσιο της ΕΡΤ εδώ και 12 χρόνια από το Ν. 4173/2013 δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές αλλαγές. Η ΕΡΤ όμως, από το 2019 έχει αλλάξει, έχει αποκαταστήσει τις σχέσεις εμπιστοσύνης της με την κοινωνία και τους πολίτες, στους οποίους οφείλει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματά τους», υπογράμμισε.

Η ΕΡΤ, είπε ο κ. Μαρινάκης, «μετά από μια περίοδο αστάθειας και ενημέρωσης που εύλογα παρέπεμπε σε κρατική τηλεόραση άλλων εποχών και σίγουρα όχι πολύπλευρη, σήμερα παρέχει αντικειμενική ενημέρωση σεβόμενη τις αρχές της πολυφωνίας και του πλουραλισμού».

Ο υφυπουργός, ενδεικτικά ανέφερε ότι το ERTNEWS έρχεται σταθερά πρώτο μεταξύ των τηλεοπτικών σταθμών στον δείκτη αξιοπιστίας του Κοινού. Το ERTFLIX, περισσότερο από πέντε χρόνια, παρέχει δωρεάν ποιοτικό περιεχόμενο, με ψηλού επιπέδου ψυχαγωγία για όλες τις προτιμήσεις και έχει ξεπεράσει τις 16 εκατ. θεάσεις μηνιαίως. Ταυτόχρονα η ΕΡΤ έχει κάνει άλμα και στα θέματα προσβασιμότητας αφού εκτός της εκτεταμένης χρήσης της νοηματικής έχει προσθέσει σημαντικές λειτουργίες που καθιστούν το περιεχόμενό της προσβάσιμο σε όλους του πολίτες χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς.

Σχετικά με το παρόν σχέδιο νόμου, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτό «ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα της ΕΡΤ, δίνοντάς της παράλληλα τη δυνατότητα να λειτουργήσει εύρυθμα και αποτελεσματικά σε μια έντονα ανταγωνιστική αγορά, αξιοποιώντας, επιβραβεύοντας το έμπειρο στελεχιακό της δυναμικό. Με λίγα λόγια, εκσυγχρονίζονται διαδικασίες, επιβραβεύονται οι άνθρωποι που εργάζονται άοκνα όλο αυτό το διάστημα -παρά τις στερήσεις που υπέστησαν, πολλές στερήσεις, τα προηγούμενα χρόνια στις απολαβές τους- και φέρνουμε την ΕΡΤ πιο κοντά στην κοινωνία».

Για το σχέδιο νόμου

Οι άξονες του σχεδίου νόμου είπε ο υφυπουργός είναι «η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα και της αποστολής της ΕΡΤ. Η σύγχρονη και πιο διαφανής και αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία της. Η επιβράβευση, ανάδειξη και αξιοποίηση του προσωπικού της. Ρυθμίσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας του Ανταποδοτικού Τέλους για την ΕΡΤ. Θέσπιση διατάξεων για την εφαρμογή του EUROPEAN MEDIA FREEDOM, του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ελευθερία του Τύπου. Νομοθετικές πρωτοβουλίες για πραγματική ενίσχυση της ελευθερίας του Τύπου, των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων, σε συνέχεια της προόδου της χώρας όπως αυτή αποτυπώνεται από την ετήσια Έκθεση για το Κράτος Δικαίου, της επίσημης Έκθεσης για κάθε κράτος, που διαλύει και κάθε άλλη αιτίαση οποιαδήποτε άλλου αμφιβόλου ποιότητας οργανισμού».

Στα Μέρη Β’ και Γ’ του σχεδίου νόμου, είπε ο υφυπουργός «έχουμε την εισαγωγή μια σειράς διατάξεων για την αποτελεσματική και πλήρη εφαρμογή στην εθνική έννομη τάξη του EUROPEAN MEDIA FREEDOM καθώς και διατάξεις που προωθούν και διευρύνουν τις πολιτικές μας για την ελευθερία του Τύπου».

Αναλύοντας τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, ο κ. Μαρινάκης ανάφερε ότι επιλύεται το πρόβλημα σχετικά με την εισπραξιμότητα του Ανταποδοτικού Τέλους υπέρ ΕΡΤ που εδώ και χρόνια συσσωρεύεται ανείσπρακτο παρά το γεγονός ότι αποτελεί το βασικό έσοδο της ΕΡΤ. Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός είπε ότι από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ το 2014 περίπου 900.000 ΑΦΜ φυσικών και νομικών προσώπων χρωστούν μικροποσά από 3 έως 50 ευρώ, ποσά που δεν εισέπρατταν και δεν εισπράττουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας από τους οφειλέτες και έτσι δεν τα απέδωσαν στην ΕΡΤ. Οι νομικές κινήσεις που έχει κάνει η ΕΡΤ εναντίον των παρόχων, είπε ο κ. Μαρινάκης, σήμερα έχουν αποδώσει φτάνοντας την εισπραξιμότητα του Ανταποδοτικού Τέλους να έχει φτάσει στο 98% – και αυτό είναι καλή είδηση.

Αυτό που με τις διατάξεις αλλάζει είναι ότι Ορκωτοί Ελεγκτές θα ελέγχουν τις ετήσιες Απολογιστικές Καταστάσεις που παραδίδουν στην ΕΡΤ οι πάροχοι ενέργειας και εάν τα ποσά που οι εταιρείες λένε ότι δεν έχουν εισπραχθεί ότι πράγματι αυτό έχει συμβεί. Μετά την ετήσια εκκαθάριση και τη βεβαίωση των Ορκωτών Ελεγκτών, σε σύμπραξη με την ΑΑΔΕ θα βεβαιώνονται αυτές οι οφειλές στο ΑΦΜ του υπόχρεου και μόνο τα ποσά που αφορούν το Ανταποδοτικό Τέλος υπέρ ΕΤ (όχι του συνόλου των οφειλών προς τον πάροχο) θα εισπράττονται μέσω της ΑΑΔΕ από τον οφειλέτη. Επίσης θα υπάρξει η αντίστοιχη βεβαίωση από Ορκωτούς Ελεγκτές και είσπραξη μέσω ΑΑΔΕ για οφειλές παρελθόντων ετών. Με διάταξη, απαγορεύεται στους παρόχους ενέργειας να παρέχουν ή να αποδέχονται διακανονισμούς από τους οποίους εξαιρείται η καταβολή του Ανταποδοτικού Τέλους. Θεσπίζονται κυρώσεις για την μη συμμόρφωση των παρόχων σε αυτές τις διατάξεις του νομοσχεδίου.

Ο υφυπουργός, είπε πως «με αυτό το νοικοκύρεμα θα επιστρέψει ένα τεράστιο χαμένο χρηματικό ποσό στην Δημόσια Ραδιοτηλεόραση, η οποία με την σειρά της θα αποδίδει ένα μέρος του στο ελληνικό Δημόσιο, που ένα μέρος του θα πηγαίνει στην ταχύτερη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό χρήματα για κοινωνικές δαπάνες».

Σχετικά με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των δομών της ΕΡΤ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το 7μελές γίνεται 9μελές με την συμμετοχή ακαδημαϊκού από τον κλάδο των ΜΜΕ και υποχρεωτικά ενός Οικονομολόγου. Μετά τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΤ ΑΕ, που είναι οι πρώτοι που έχουν προκύψει μετά από διαδικασία αξιολόγησης από το ΑΣΕΠ, η επιλογή των γενικών διευθυντών της ΕΡΤ θα γίνεται μετά από δημόσια πρόσκληση όπως σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Παρέχεται πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας στο τακτικό προσωπικό της ΕΡΤ, bonus, μετά από περισσότερα δέκα χρόνια εφόσον ο ισολογισμός της εταιρείας παραμένει πλεονασματικός και εφόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι του ετήσιου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της. Το τακτικό προσωπικό της ΕΡΤ θα λαμβάνει ετησίως έμμεση αύξηση αποδοχών με την μορφή κινήτρων έως 6,5 εκατ. ευρώ, όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Ραδιομέγαρο την περασμένη άνοιξη. Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «τα τελευταία πέντε χρόνια η ΕΡΤ έχει κατορθώσει να είναι πλεονασματική εξ αιτίας του εξορθολογισμού των δαπανών της και την αύξηση των εσόδων της. Έτσι, επιστρέφει μέρους αυτού του πλεονάσματος στους εργαζομένους της ως επιβράβευση».

Ανέφερε, επίσης, ότι «συστήνεται Ειδική Ομάδα Καινοτομίας και Σύγχρονων Τεχνολογιών στην ΕΡΤ για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό. Παράλληλα η ΕΡΤ ανοίγεται στην κοινωνία με συμπράξεις και συνεργασίες. Θεσπίζεται πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και φορέας Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θεσπίζεται Εκπαιδευτική Τηλεόραση σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και των εκπαιδευτικών γιατί θέλουμε να βάλουμε στα σχολεία μας τη σύγχρονη Ιστορία της χώρας που έχει καταγραφεί από την ΕΡΤ».

Όσον αφορά το πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού EUROPEAN MEDIA FREEDOM, ο υφυπουργός είπε ότι ενισχύεται η διαφάνεια στην κατανομή διαφημιστικών πόρων από το δημόσιο τομέα, που είναι μια κόμη μεγάλη τομή μετά τα Μητρώα. Ειδικότερα, εισάγεται για πρώτη φορά, η υποχρέωση των φορέων του Δημοσίου να δημοσιοποιούν τις δαπάνες που θα κατανείμουν σε κρατική διαφήμιση πριν τις πραγματοποιήσουν, ενώ επίσης και τα ΜΜΕ θα είναι υποχρεωμένα να δημοσιοποιούν τα ποσά που έλαβαν. Ενισχύεται περαιτέρω η λογοδοσία του Δημοσίου για δαπάνες προβολής ενώ και το ΕΣΡ θα είναι υποχρεωμένο να συντάσσει ετήσια Έκθεση σχετικά με την κατανομή της κρατικής διαφήμισης. Εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη η δυνατότητα ίδρυσης ενός θεσμικού Ανεξάρτητου Μηχανισμού Αυτορρύθμισης, κάτι που υπάρχει ήδη σήμερα σε 26 χώρες της ΕΕ, όπου θα αποτελεί σημαντικό θεσμικό συνομιλητή της Πολιτείας εμβαθύνοντας τον διάλογο για ζητήματα που αφορούν τα ΜΜΕ.

Παρέχεται θεσμική και οικονομική ενίσχυση του Παρατηρητηρίου της ΠΟΕΣΥ για τα SLAP. Θεσμοθετείται η εθνική στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα με σκοπό την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της κατανόησης της λειτουργίας των Μέσων. Το εθνικό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Διασφαλίζεται η κατοχή της συντακτικής ανεξαρτησίας τόσο για τους εργαζόμενους στα Μέσα όσο και για τα ίδια τα Μέσα.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι «αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτό το νομοσχέδιο είναι να επικαιροποιήσουμε μετά από διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και την ΕΡΤ μια σειρά από λειτουργίες της».

Νωρίτερα, η Επιτροπή, αποφάσισε αύριο στις 10.00 το πρωί να πραγματοποιηθεί η ακρόαση φορέων, την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 11.00 το πρωί η συζήτηση επί των άρθρων, ενώ η δεύτερη ανάγνωσή του θα διεξαχθεί στις 10.00 το πρωί της Τετάρτης 19 Δεκεμβρίου.

Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση διαβάζει κάποιο άλλο νομοσχέδιο – Εμείς δεν στήνουμε μνημεία και σόου

«Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να παρουσιάζει το άσπρο ως μαύρο» απάντησε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης στην κριτική και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί της Αρχής του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός νομικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (ΕΡΤ ΑΕ) και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης – EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)» στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι προφανώς «διάβασαν κάποιο άλλο νομοσχέδιο και παρουσίασαν κάποια άλλη εικόνα για την ΕΡΤ. Το να προσπαθήσω, εν ώρα μία παρά είκοσι το μεσημέρι, να σας πείσω για το εάν έξω είναι ημέρα ή νύχτα, παρέλκει. Είναι όμως, από προκλητικό έως ειρωνικό, να ακούμε επικρίσεις από τους εκπροσώπους των κομμάτων που απάρτισαν την συγκυβέρνηση του 2015-2019, όταν η ΕΡΤ παρέπεμπε σε καθεστώς Βόρειας Κορέας, [κι αυτοί] σήμερα να μας κουνάνε το δάκτυλο για την ΕΡΤ η οποία αναγνωρίζεται από όλα τα διεθνή πρακτορεία ως το πιο αξιόπιστο Μέσο Ενημέρωσης».

Ο υφυπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις για υποεκπροσώπιση και προβολή των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης από την ΕΡΤ παραπέμποντας στα σχετικά αναλυτικά στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή της Βουλής κατά την παρουσίαση του νέου προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου της ΕΡΤ.

Στις επικρίσεις σχετικά με την ελευθερία του Τύπου, ο κ. Μαρινάκης κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διαβάσουν την ετήσια Έκθεση για το Κράτους Δικαίου της Κομισιόν, λέγοντας πως «αυτή δεν την έχει συνάξει ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε κανείς από εμάς, είναι ο Χάρτης, η πυξίδα, το διά ταύτα της Κομισιόν. Δείτε πού ήταν η πατρίδα μας, η χώρα των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών από το Ειδικό Δικαστήριο και πού είναι σήμερα» και επισήμανε ότι από αυτή την Έκθεση προκύπτει πως πάνω από τα μισά κράτη-μέλη έχουν πολλές παραπάνω συστάσεις από εμάς γιατί έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες, τομές και κανόνες που θεσπίστηκαν».

Χαρακτήρισε υποκριτική την κριτική για τη νέα μορφή του ΔΣ της ΕΡΤ ειδικά των κομμάτων που κυβέρνησης καθώς, όπως επισήμανε, μέχρι να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση της ΝΔ το Νόμο και να θέσει την επιλογή υπό τον ΑΣΕΠ του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου «ο διορισμός τους γινόταν από τον εκάστοτε υπουργό της κυβέρνησης!».

Ο υφυπουργός επισήμανε ότι τα δύο μέλη που προστίθενται στο ΔΣ της ΕΡΤ -και από 7μελές γίνεται 9μελές- είναι σε αρμονία με αυτό που προβλέπεται για τους οργανισμούς του Δημοσίου (το μέγεθος της ΕΡΤ θα δικαιολογούσε μέχρι και 11μελές ΔΣ) -οι δύο που θα προστεθούν είναι ένας καθηγητής ΜΜΕ δημοσίου πανεπιστημίου και ένας οικονομολόγος, οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων που ψηφίζονται από αυτούς παραμένουν κανονικά, ενώ τα υπόλοιπα μέλη παραμένουν ως έχουν.

Αναφορικά με τις αιτιάσεις σχετικά με το προσωπικό της ΕΡΤ ο υφυπουργός είπε στους βουλευτές του πρώην και νυν ΣΥΡΙΖΑ ότι «σε σχέση με εσάς που μόνο μνημεία στήνατε και κάνατε σόου έξω από την ΕΡΤ αλλά δεν κάνατε τίποτα για τους εργαζόμενους αυτούς» με την κυβέρνηση αυτή «είναι που μετά από χρόνια θα πάρουν πίσω ένα μέρος των κόπων τους και όσων στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια». Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι είναι ορθό να τίθενται τα δύο κριτήρια του πλεονασματικού και της επίτευξης των στόχων λέγοντας πως «εμείς δεν είμαστε μπαταξήδες όπως ήταν οι δικές σας κυβερνήσεις, δεν πιστεύουμε στο λεφτά υπάρχουν, εμείς δεν θέλουμε να πληρώνεται κάποιος από δανεικά».

Ο υφυπουργός απέρριψε την πρόταση κατάργησης των 3 ευρώ του Ανταποδοτικού Τέλους υπέρ ΕΡΤ εξηγώντας πως εάν αυτό καταργηθεί ή θα πρέπει να κλείσει ή να της δίνεται κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό, άρα πάλι οι φορολογούμενοι θα την πληρώνουν αλλά με άλλη μορφή «απλά θα πρόκειται για μια επικοινωνιακή κίνηση». Σε όσους βουλευτές κομμάτων προδίκασαν ότι με το προαπαιτούμενο της επίτευξης των δύο στόχων (πλεόνασμα και επίτευξη στόχων) οι εργαζόμενοι δεν θα λάβουν το bonus, ο κ. Μαρινάκης τους αντέτεινε «εδώ θα είμαστε και θα είστε και θα δούμε εάν το λάβουν ή όχι. Μόνο που όταν το λάβουν τότε θα πρέπει να τους πείτε και κάτι γιατί εσείς τους χορτάσατε με μνημεία και λόγια…».

Ο υφυπουργός αντέστρεψε τα επικριτικά σχόλια της αντιπολίτευσης, ότι με το νομοσχέδιο αυτό παρουσιάζει την τάξη που επιχειρείται να μπει στην είσπραξη απόδοση του Ανταποδοτικού Τέλους υπέρ της ΕΡΤ λέγοντας ότι «ναι, γιατί είμαστε περήφανοι που σπάμε μια σειρά από αποστήματα που δημιουργήθηκαν διαχρονικά από τη Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Είναι απόστημα να έχει την δημόσια τηλεόραση και να μην έχει τη δυνατότητα να ξέρει γιατί 50 εκατ. ευρώ δεν τα έχει εισπράξει από τους παρόχους ενέργειας» και αναρωτήθηκε «τελικά, ποιοι ήταν εκείνοι που χάιδευαν τους παρόχους ενέργειας; Που τους άφηναν να χρωστάνε; Και πως η ΕΡΤ, εάν δεν βάλει Ορκωτούς Ελεγκτές θα ξέρει ότι οι πάροχοι έχουν εισπράξει αυτά τα χρήματα ή όχι από τους καταναλωτές;». Η εποχή και η λογική της “πάνω και της κάτω Πλατείας” του “δεν πληρώνω”» είπε ο κ. Μαρινάκης έχουν περάσει, απαντώντας έτσι στην πρόταση «αφήστε αυτούς που δεν πλήρωσαν το Ανταποδοτικό Τέλος υπέρ της ΕΡΤ» προσθέτοντας ότι «η άποψη αυτή αντιστρατεύεται και λέει στο 98% που κατέβαλε το Τέλος ότι είναι κορόιδα…». Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «επιτέλους θα πρέπει να σεβαστούμε τους “νοικκυριαίους” που εσείς ειρωνεύεστε και αυτοί θα πρέπει να ξέρουν ότι από τα συνολικά ανείσπρακτα 49,3 εκατ. ευρώ τα 32,6 εκατ. ευρώ (το 66%) δημιουργήθηκε επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Αναφορικά με τα αυτές τις ανείσπρακτες οφειλές, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «η ΑΑΔΕ που θα κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Θα παρακρατήσει το 10% από το έως 20% που προβλέπει ο Νόμος και το υπόλοιπο 90% θα πάει στην ΕΡΤ. Η ΕΡΤ στο τέλος κάθε έτους, αφού πληρώσει όλες στις υποχρεώσεις της, θα παρακρατεί έως 6,5 εκατ. ευρώ για να τα αποδίδει τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα θα πηγαίνουν πίσω στον προϋπολογισμό του κράτους».

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε άνευ λογικής την κριτική και για τις άλλες διατάξεις όπως αυτές που αφορούν την καινοτομία, την χρηματοδότηση της ΠΟΕΣΥ για τα SLAP, για το Συμβούλιο ΜΜΕ, ή του ΕΣΡ.

Απαντώντας γιατί ορισμένες διατάξεις από το νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί σε διαβούλευση αφαιρέθηκαν, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτό κρίθηκε μετά από διάλογο και αλληλογραφία με τους φορείς για να μην υπάρξει πολυνομοθεσία κάτι άλλωστε που αύριο στην ακρόαση φορέων θα σας το επιβεβαιώσουν.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι οι διατάξεις που αφορούν την κρατική διαφήμιση «είναι τομή», όπως είναι γεγονός ότι για πρώτη φορά ερχόμαστε και βάζουμε συγκεκριμένους κανόνες προς τις εταιρείες παρόχων ενέργειας για την είσπραξη του Ανταποδοτικού Τέλους της ΕΡΤ και δεν είναι κάτι το δυνητικό, όπως «ήταν με εκείνους που μόνο πορείες έκαναν και συνθήματα είχαν και έλεγαν κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».

Ο κ. Μαρινάκης, εμβόλιμα, πολιτικά σχολίασε και τις αναφορές των βουλευτών της αντιπολίτευσης σχετικά με την ακρίβεια και την αγοραστική δύναμη των πολιτών λέγοντας πως «ουδέποτε αμφισβήτησα τα στατιστικά στοιχεία γύρω από το στοιχείο της αγοραστικής δύναμης, αλλά να δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Η Ελλάδα όταν αναλάβαμε ως κυβέρνηση ήταν στο 63% του μέσου όρους της ΕΕ ως προς την αγοραστική δύναμη. Σήμερα είναι στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είμαστε η πρώτη χώρα σε ρυθμούς αύξησης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Εάν δε, πάμε και στην ατομική κατανάλωση (τα χρήματα που δεν δηλώνονται) η Ελλάδα δεν είναι προτελευταία όπως λέτε αλλά 7η από το τέλος. Συνεπώς η Ελλάδα μπορεί να μην έχει γίνει Λουξεμβούργο -και γι’ αυτό έχουμε πολύ δρόμο ακόμη- αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από εκείνα που παραδόθηκαν το 2019».

Ο υφυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση «να ξεκολλήσει τη βελόνα» και «να σταματήσει να παρουσιάζει το άσπρο ως μαύρο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ