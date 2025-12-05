Μαρινάκης για αγρότες: Διάλογος δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της ΕΛΑΣ

Παύλος Μαρινάκης

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η Κυβέρνηση τάσσεται υπέρ του διαλόγου με τους αγρότες, όπως και με κάθε επαγγελματική ομάδα», τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

«Μάλιστα, έχουμε αποδείξει ότι δεν μένουμε στα λόγια, λαμβάνοντας αποφάσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή των νόμιμων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Διάλογος, όμως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει τη στιγμή που λαμβάνουν χώρα σοβαρά επεισόδια, όπως αυτά που είδαμε έξω από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ή επιθέσεις σε βάρος των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού», σημειώνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Η πολιτεία δεν πρόκειται να δείξει την οποιαδήποτε ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί, χωρίς αστερίσκους», καταλήγει ο Παύλος Μαρινάκης.

18:19 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Χαρίτσης: Απαντά γιατί πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα – «Η εκλογική συντριβή του 2023 ήταν ο ορισμός της πολιτικής αποτυχίας»

Ο Αλέξης Χαρίτσης παραθέτει τους λόγους για τους οποίους παρέστη στην εκδήλωση για την παρουσί...
15:32 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης σε συνάντηση με εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων: Ήταν πρώτη προτεραιότητα για εμένα το «112» -Πάνω απ’ όλα είναι η ανθρώπινη ζωή

«Ήθελα να κάνουμε μία γενικότερη συζήτηση και να ακούσω τις δικές σας ιστορίες, στα πλαίσια το...
13:56 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Λαμπρόπουλου στη Βουλή: «Στέλνετε την αστυνομία να δέρνει φτωχούς αγρότες» – «Δεν είστε πιο ευαίσθητη εσείς από εμένα»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Ιωάννη Λαμπρόπουλο...
13:26 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

Πολάκης για βιβλίο Τσίπρα: Δεν πήγα στην παρουσίαση γιατί έχω μία υψοφοβία με τους εξώστες και τα θεωρεία – Εγώ δεν κάνω παρακάλια

«Έχω μία υψοφοβία με τους εξώστες και τα θεωρεία» είπε ο Παύλος Πολάκης όταν ρωτήθηκε για την ...
