Κυριάκος Μητσοτάκης για τυφώνα Milton: «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα»

Στον τυφώνα Μίλτον, που σαρώνει από τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος) τη Φλόριντα των ΗΠΑ και είναι ο πιο ισχυρός που πλήττει την περιοχή εδώ και έναν αιώνα, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Σεντ Λούσι, μετέδωσε σήμερα το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχους της κομητείας, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό από το καταστροφικό πέρασμα του κυκλώνα.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στο Χ εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Είμαι βαθύτατα λυπημένος από την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Μίλτον στη Φλόριντα. Οι σκέψεις μας είναι με όλους τους κατοίκους και την ελληνοαμερικανική μας κοινότητα που αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις του. Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες που θρηνούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα», έγραψε.

Deeply saddened by the devastation caused by Hurricane Milton in Florida. Our thoughts are with all residents and our Greek-American community facing its impact. My deepest condolences go out to the families mourning loved ones.

