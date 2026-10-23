Κουτσούμπας από το Καστελλόριζο: Η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων συνδέεται με τον αγώνα για τις ανάγκες των νησιωτών

Επίσκεψη στο Καστελλόριζο πραγματοποίησε σήμερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού, με έμφαση στη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και τη στέγαση.

Στις 19:30 το απόγευμα, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, πρόκειται να απευθύνει ομιλία σε συγκέντρωση του ΚΚΕ στη Ρόδο.

Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «η υπεράσπιση των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού και της χώρας μας» συνδέεται τόσο με την αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας όσο και με τον αγώνα για την ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των κατοίκων τους.

Επίσκεψη στο στρατόπεδο

Κατά την επίσκεψή του στο στρατόπεδο της Διοίκησης Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Μεγίστης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ συναντήθηκε με στελέχη της διοίκησης και μέλη του προσωπικού, με τα οποία συζήτησε τις συνθήκες διαβίωσης και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της υπηρεσίας σε μια ακριτική περιοχή. Τον υποδέχθηκε ο υποδιοικητής της ΔΑΝ Μεγίστης, αντισυνταγματάρχης Πεζικού Ζαχαρίας Σαββάκης.

Ο κ. Κουτσούμπας προσέφερε στη διοίκηση και στο προσωπικό έκδοση με σκίτσα του «Αεροπεζοναύτη», που είχαν δημοσιευθεί στον «Ριζοσπάστη», ενώ από την πλευρά της η διοίκηση του στρατοπέδου τού επέδωσε αναμνηστική πλακέτα με το έμβλημα της μονάδας.

Η συνάντηση με εκπαιδευτικούς

Στη συνέχεια, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Καστελλόριζου, όπου συναντήθηκε με εκπαιδευτικούς του Δημοτικού και του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγίστης. Οι εκπαιδευτικοί έθεσαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την υποστήριξη των μαθητών, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την επαναφορά της πρόσθετης διδακτικής στήριξης στο Λύκειο και τη λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυμνάσιο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών. Παράλληλα, έθεσαν το αίτημα για αύξηση του επιδόματος παραμεθορίου.

Ο κ. Κουτσούμπας προσέφερε στους εκπαιδευτικούς εκδόσεις με τις θέσεις του κόμματος για το Ενιαίο 12χρονο Σχολείο, καθώς και βιβλία της «Σύγχρονης Εποχής» σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα ζητήματα υγείας, κατά την επίσκεψη του κ. Κουτσούμπα στο Πολυδύναμο Ιατρικό Κέντρο Μεγίστης. Στη συνάντηση με τη διευθύντρια και το προσωπικό ενημερώθηκε για τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και την κάλυψη αναγκών μέσω μετακινήσεων υγειονομικών από τη Ρόδο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, το μόνιμο προσωπικό του Κέντρου αποτελείται από τη διευθύντρια και μία διασώστρια. Ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους στελέχωσης της δομής με μόνιμο και σταθερό προσωπικό, τονίζοντας ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του νησιού.

Η συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης

Ακολούθησε συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης, Νίκο Ασβέστη, και εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία συζητήθηκαν προβλήματα που σχετίζονται με τη στέγαση, την υποστελέχωση των δημοτικών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών, την υδροδότηση, την αποχέτευση και τις υποδομές.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ ανέφερε ότι το κόμμα του θα αναδείξει τα ζητήματα αυτά στη Βουλή, στα αρμόδια υπουργεία και στην Περιφέρεια, επιδιώκοντας την προώθηση λύσεων. Ο δήμαρχος προσέφερε στον κ. Κουτσούμπα αναμνηστική πλακέτα, βιβλίο για τον λαϊκό πολιτισμό του Καστελόριζου και αντίγραφο κοσμήματος παραδοσιακής φορεσιάς για τη σύζυγό του.

Για το στεγαστικό πρόβλημα

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες τις συναντήσεις που είχε με στρατιωτικούς, υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναφερόμενος στα προβλήματα του νησιού, στάθηκε ιδιαίτερα στην υποστελέχωση του δήμου, στην ανάγκη ενίσχυσης των τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών, καθώς και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Όπως σημείωσε, πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους, να αποκτούν κατοικία και να δημιουργούν οικογένεια.

Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη, υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες ενίσχυσης του Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου πρέπει να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Τι είπε για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το Κοινοβούλιο της Λιβύης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη» και καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και σε άλλα κόμματα, υποστηρίζοντας ότι καλλιεργούν «επικίνδυνο εφησυχασμό» στον ελληνικό λαό. Ο κ. Κουτσούμπας συνέδεσε τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο με τους ευρύτερους γεωπολιτικούς και οικονομικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή, εκφράζοντας την ανησυχία ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι αστάθειας και συγκρούσεων.

«Δημιουργούν κινδύνους αστάθειας, συγκρούσεων και εμπλοκής της χώρας και του λαού, έτσι ώστε να γίνει θύμα σε επικίνδυνους σχεδιασμούς σε όλη αυτή την περιοχή», ανέφερε, κάνοντας λόγο για σύνδεση των πολεμικών μετώπων από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή. «Απ’ αυτήν τη σκοπιά χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται ετοιμότητα, χρειάζεται λαϊκός αγώνας», κατέληξε.

Τον γενικό γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ συνόδευαν ο Θέμης Γκιώνης, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ, η Αμαλία Παπασωτηρίου, σμήναρχος ε.α. και μέλος του Τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, και ο Γιάννης Αγγέλου, συνταγματάρχης ε.α. και περιφερειακός σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση».