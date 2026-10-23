Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας – Τα θέματα που συζήτησαν

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή του στο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής.

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Μητσοτάκης - Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
  • Στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκε το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής, για το οποίο ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αμέριστη στήριξή του.
  • Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Εκκλησίας στους δεσμούς με την ομογένεια, με τον πρωθυπουργό να σημειώνει ότι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές οι εκλογείς του εξωτερικού θα έχουν τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου.

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Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, είχε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκε το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής, για το οποίο ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αμέριστη στήριξή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές οι Έλληνες εκλογείς, που διαμένουν στο εξωτερικό, θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ψηφίσουν και με επιστολική ψήφο από τον τόπο διαμονής τους.

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