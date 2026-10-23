Συνάντηση Μητσοτάκη με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας – Τα θέματα που συζήτησαν

Συνάντηση με τον αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ. Μακάριο, είχε νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκε το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής, για το οποίο ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αμέριστη στήριξή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ρόλο της Εκκλησίας στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την ομογένεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές οι Έλληνες εκλογείς, που διαμένουν στο εξωτερικό, θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ψηφίσουν και με επιστολική ψήφο από τον τόπο διαμονής τους.