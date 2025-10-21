Κόντρα Μαρινάκη – Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Ο Δήμαρχος δεν κοιτάει τις υποχρεώσεις του» – «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να λάμψει η αλήθεια»

Σκληρή κριτική στον Δήμαρχο Αθηναίων άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με τον Χάρη Δούκα να απαντά με μία φωτογραφία δίπλα σε συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Αφορμή αποτέλεσαν δηλώσεις του κ. Μαρινάκη στο Mega, καθώς στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε, σχολίασε τη στάση του Δημάρχου Αθηναίων ως προς την τροπολογία που προβλέπει ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει τη συντήρηση και ανάδειξη του Μνημείου, συμπεριλαμβανομένης της καθαριότητας μέσω σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία και όχι από τον Δήμο Αθηναίων.

«Είναι προφανές αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος δεν κοιτάει τις υποχρεώσεις που έχει -δεν είναι προσωπικό με τον άνθρωπο, εγώ θέλω ο Δήμαρχος της πόλης που είναι η μεγαλύτερη πόλη στη χώρα, ασχέτως αν είναι από άλλο πολιτικό χώρο- συμπεριφέρεται ως πολιτικός που θέλει να πλασαριστεί στο κεντρικό πολιτικό σύστημα και κάνει πολιτικές δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τα καθήκοντα του, θεωρώ εγώ. Δημοκρατία έχουμε», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το εάν ο Δήμαρχος θέλει να χαϊδέψει αυτιά, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Βέβαια, θέλει να χαϊδέψει αυτιά ενός αριστερού ακροατηρίου και να πω κάτι; Στις υποχρεώσεις…ναι, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη υποχρέωση του Δημάρχου των Αθηναίων, ο σεβασμός του ιερότερου, εκ των πολλών σημαντικών Μνημείων που έχουμε στην Αθήνα».

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Δούκας «δεν συμπεριφέρθηκε στο θέμα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ως Δήμαρχος που πρέπει να καθαρίζει την πόλη του και ένα ιερό Μνημείο, το ξαναλέω, μιλάμε για αυτούς που θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι. Δεν τους βάζουμε στο ζύγι».

Ο κ. Δούκας απάντησε λίγες ώρες αργότερα με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέροντας: «Ο αγώνας για τη δικαιοσύνη συνεχίζεται. Μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να βρει δικαίωση κάθε ψυχή. Μέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη. Μέχρι τέλους», αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων.