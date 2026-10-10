Κεραμέως: Στο 7,4% η ανεργία – Περίπου 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά τα τελευταία επτά χρόνια

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Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις, με πάνω από 3.500 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, συμμετέχουν στην 58η «Ημέρα Καριέρας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ,Γιάννα Χορμόβα, οι υποδιοικητές της Υπηρεσίας και ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε τον ρόλο του υπουργείου και της ΔΥΠΑ στη διασύνδεση των πολιτών που αναζητούν εργασία με τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό.

«Αποστολή του υπουργείου Εργασίας και της ΔΥΠΑ είναι να είμαστε χρήσιμοι για τους πολίτες, να τους βοηθάμε να βρίσκουν δουλειά ή να βρίσκουν καλύτερη δουλειά από αυτή που έχουν. Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι να βοηθάμε τις επιχειρήσεις να βρίσκουν εργαζομένους», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Σχετικά με την πορεία της ανεργίας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει στο 7,4%, «το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα».

Όπως τόνισε, πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι άνθρωποι. «Περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά τα τελευταία επτά χρόνια», δήλωσε η υπουργός, αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή σε μια ευρύτερη προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας, στην οποία έχουν συμβάλει οι επιχειρήσεις της χώρας και η ΔΥΠΑ.

Κλείνοντας, η κ. Κεραμέως έστειλε μήνυμα στήριξης προς όσους συμμετέχουν στην εκδήλωση, αναζητώντας εργασία ή επιδιώκοντας να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υποστηριχθεί κάθε πολίτης στην προσπάθειά του να βρει μια θέση εργασίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες του.

Από την πλευρά της, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, υπογράμμισε τη δυναμική των «Ημερών Καριέρας», «ενός θεσμού που έχει αγκαλιαστεί από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες».

Όπως είπε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέσω των εκδηλώσεων έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 13.000 προσλήψεις, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στη διασύνδεση της αγοράς εργασίας με τους υποψηφίους εργαζομένους.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ