Φάμελλος: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Φάμελλος: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς Βάλτερ Μπάιερ

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Βάλτερ Μπάιερ, είχε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στα γραφεία του κόμματος.

Φάμελλος: «Στηρίζουμε τους ανθρώπους του πνεύματος, απέναντι στην κυβέρνηση που αμφισβητεί ακόμα και την ελεύθερη γνώμη»

«Καλωσορίσαμε τον πρόεδρο της μεγάλης οικογένειας των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, σε μια κρίσιμη στιγμή», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και σημείωσε: «Προτεραιότητα είναι το δικό μας κόμμα -οι αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη- να είναι το κόμμα της ειρήνης.

Σήμερα που εξελίσσεται η γενοκτονία στη Γάζα, πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, αλλά και για άμεσες κυρώσεις στο Ισραήλ, ώστε να σταματήσει το δολοφονικό του σχέδιο».

Αναφέρθηκε και στο ουκρανικό, λέγοντας ότι «μας ανησυχεί και η πολύ μεγάλη εκκρεμότητα της Ουκρανίας, όπου υπάρχει αμφισβήτηση της εδαφικής ακεραιότητας και των δικαιωμάτων των πολιτών».

Γενικεύοντας για την κατάσταση στη Ευρώπη ανέφερε: «Οφείλουμε να εφαρμόσουμε μια νέα συμφωνία Ειρήνης στην Ευρώπη. Σήμερα που η λιτότητα χτυπάει την πόρτα της Ευρώπης και πλήττει τους εργαζόμενους, το κόμμα της Αριστεράς πρέπει να πάρει σοβαρές πρωτοβουλίες, οι οποίες να είναι ενωτικές, πλατιές, κοινωνικές και να δίνουν λύση για την επόμενη μέρα της Ευρώπης. Αυτό κάνουμε στην Ελλάδα και αυτό θέλουμε να κάνουμε και στην Ευρώπη.

Να συνεργαστούμε και να έχουμε προτάσεις οι οποίες να δώσουν απάντηση στην κοινωνία και να ανατρέψουν στην πράξη τα νεοφιλελεύθερα σχέδια, που καταδυναστεύουν τις ζωές όλων των Ευρωπαίων πολιτών».

