Φάμελλος: Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής για άμεση σύγκληση των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής για το θέμα των ΕΛΤΑ

Επίσημο έγγραφο αίτημα προς τον πρόεδρο της Βουλής για να προσδιοριστεί άμεσα, εκ νέου, η συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Το αίτημα του Σ. Φάμελλου έρχεται με την αναβολή της προγραμματισμένης για τις 4/11/2025 συνεδρίασης, «με απαράδεκτο κοινοβουλευτικά τρόπο μια ώρα πριν την διεξαγωγή της, χωρίς να έρθουν να ενημερώσουν τη Βουλή, τους βουλευτές και την ελληνική κοινωνία οι αρμόδιοι υπουργοί», όπως τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι απαιτείται η παρουσία στη συνεδρίαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Επικεφαλής του Υπερταμείου.

Αναλυτικά η επιστολή του Σ. Φάμελλου στον Πρόεδρο της Βουλής:

Αθήνα, 5.11.2025

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήδη από τις 31/10/2025 με έγγραφο αίτημά της, είχε ζητήσει την άμεση σύγκληση κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Η συνεδρίαση που ορίσθηκε για τις 4/11/2025 αναβλήθηκε με απαράδεκτο κοινοβουλευτικά τρόπο μια ώρα πριν την διεξαγωγή της, χωρίς να έρθουν να ενημερώσουν τη Βουλή, τους Βουλευτές και την ελληνική κοινωνία οι αρμόδιοι υπουργοί.

‘Αμεσα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε νέο αίτημα για τον προσδιορισμό της κοινής συνεδρίασης που αναβλήθηκε αποκλειστικά με ευθύνη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση όμως αποφεύγει να ενημερώσει τη Βουλή και να ορίσει την ημέρα που θα έρθουν στις επιτροπές οι αρμόδιοι Υπουργοί.

Λαμβάνοντας υπόψη και τις σημερινές αποκαλύψεις σχετικά με την πλήρη γνώση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, καθότι είχε λάβει αναλυτική επιστολή από τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ ήδη από τις 10 Οκτωβρίου, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική η άμεση πραγματοποίηση της αναβληθείσας συνεδρίασης.

Επειδή, ήδη έχουν κλείσει 46 καταστήματα, χωρίς να υπάρξει η αναγκαία ενημέρωση της Βουλής και της κοινωνίας.

Επειδή, η αναστολή λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ συνδέεται με την εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών και η συζήτηση στη Βουλή για το μείζον αυτό θέμα είναι κατεπείγουσα, ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός.

Απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με την παρουσία:

1. του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

2. του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης

3. του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

4. του Επικεφαλής του Υπερταμείου

Το ζήτημα των ΕΛΤΑ είναι ένα θέμα που αφορά το Κοινοβούλιο και ολόκληρη τη χώρα και σας ζητώ να προασπίσετε το κύρος και τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ δεν είναι ένα εσωκομματικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας ώστε να ενημερώνονται από αρμόδιους Υπουργούς και υπεύθυνους των ΕΛΤΑ προνομιακά μόνο βουλευτές της εκτός των συνεδριάσεων της Βουλής και όχι το Ελληνικό Κοινοβούλιο και οι αρμόδιες Επιτροπές, ώστε να πληροφορείται και η κοινωνία την αλήθεια.

Δεδομένης της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, εφόσον η κυβέρνηση εφαρμόζει το σχέδιό της και ήδη έχει προχωρήσει στο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, αναμένω την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

