Φάμελλος από την παρουσίαση του βιβλίου του Στέλιου Παππά: Έχουμε χρέος να τελειώσουμε με την άδικη, διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς με συλλογική πολιτική δράση – Χρειάζεται ένα σύγχρονο Αριστερό κόμμα

«Έχουμε χρέος να τελειώσουμε με την άδικη, διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς με συλλογική πολιτική δράση», ανέφερε στον χαιρετισμό του στην παρουσίαση του βιβλίου «Τα πατάκια», του Στέλιου Παππά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Χρειάζεται ένα σοβαρό, συγκροτημένο, σύγχρονο Αριστερό κόμμα».

«Το βιβλίο “Τα πατάκια” είναι η αποτύπωση μιας πολύ μεγάλης και σημαντικής περιόδου, μιας εποχής ιδιαίτερα ταραγμένης μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που την βίωσε αυτή την εποχή. Μιλά για μια γενιά κοινωνικής αφύπνισης και διεκδικήσεων, που τις μετέφρασε αυτές τις διεκδικήσεις σε πολιτική ένταξη», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σημείωσε ακόμη: «”Τα πατάκια” είναι ο καθρέφτης της μεταπολεμικής Ελλάδας. Είναι μια επισήμανση πως οι αγώνες για Δημοκρατία και ζωή με αξιοπρέπεια δεν σταματούν ποτέ. Ο Στέλιος Παππάς μιλάει για αυτή την Αριστερά, για την Αριστερά των αγώνων, της ανιδιοτέλειας, αλλά και της συνέπειας. Που όσο και αν δυσκολεύεται και μένει όρθια και μαθαίνει από τα λάθη της και ανακτά τις δυνάμεις της όταν έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: να ακούει τον λαό να μιλάει για τον λαό. Τον ευχαριστούμε λοιπόν, γιατί με αυτό το βιβλίο φέρνει ξανά στην επιφάνεια μια συζήτηση για τη συλλογικότητα, για το χρέος μας απέναντι στην κοινή υπόθεση, για τα λαϊκά συμφέροντα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έχουμε χρέος να τελειώσουμε με την άδικη, διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς και αυτό το χρέος που έχουμε απέναντί μας είναι κάτι που μπορούμε να το απαντήσουμε. Να απαντήσουμε σε αυτό μόνο με συλλογική πολιτική δράση, με ενότητα και συσπείρωση του προοδευτικού χώρου. Σε πολλά σημεία το βιβλίο μας δίνει αυτή την απάντηση, αλλά επίσης μας δίνει και την απάντηση ότι για αυτόν τον πολιτικό στόχο χρειάζεται και ένα σοβαρό, συγκροτημένο, σύγχρονο αριστερό κόμμα. Γιατί είναι απαραίτητο μέρος της λύσης για να υπάρχει προοδευτική διέξοδος, αλλά και για να τροφοδοτήσει και να στηρίξει την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι μια από τις πιο μεγάλες δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στην αλλαγή σελίδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

